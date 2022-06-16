«Аэрофлот» перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце 2022 года

Компания «Аэрофлот» планирует перейти на российскую систему бронирования билетов в IV квартале текущего года.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил замгендиректора компании Антон Мацкевич.

«К концу года мы запустим в сотрудничестве со "Сбером" фактически SberPay на нашем сайте и запустим систему быстрых платежей. Это будет доступно пассажирам в IV квартале. Маленькая ремарка — обсуждать не хочу, но те сервисы, о которых я сказал, будут работать уже с новой системой бронирования, на которую мигрирует "Аэрофлот" в IV квартале также», — цитирует Мацкевича «Интерфакс».

На данный момент провайдером системы бронирования «Аэрофлота» выступает американская Sabre. В перспективе перевозчик планирует перейти на российскую систему «Леонардо», разработанную компанией «Сирена-Трэвел» совместно с «Ростехом».

Ранее на эту платформу перешел лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота»). До этого авиакомпания использовала Navitaire, также созданную в США.

К началу апреля отечественная система бронирования была внедрена в полусотне российских авиакомпаний, совокупный объем перевозок которых составляет 40 млн пассажиров в год. Сейчас ей пользуются, в частности, Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр» и «Алроса».

Как пояснили в «Ростехе», система создана в двух вариантах — основном (для постепенного планового перехода авиакомпаний) и резервном (для экстренного подключения и обеспечения стабильной работы отрасли в случае эксцессов). «Резервная система готова к режиму экстренного перехода в сжатые сроки. При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации пассажиров в аэропортах будут доступны бесшовно», — отмечается в сообщении госкорпорации.

Подчеркивается, что система может быть доработана для каждой авиакомпании в индивидуальном порядке с учетом IT-ландшафта и специфических требований. При этом бюджетные средства или средства авиакомпаний не понадобятся.