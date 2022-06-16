Акции дня: новость о дивидендах подстегнула покупку бумаг «Фосагро»

Трейдеры проявили интерес к бумагам одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений компании «Фосагро» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 16 июня. За день бумаги подорожали на +6,28% до 7 670 рублей за штуку.

Толчок к росту дала новость о том, что компания планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года после избрания нового совета директоров. Также 30 июня акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах за четвертый квартал 2021 года. Трейдерам есть на что надеяться, поскольку по итогам последнего квартала прошлого года компания показала рост по производственным показателям и по продажам удобрений.

В феврале совет директоров рекомендовал принять решение о выплате дивидендов в размере 50,5 млрд рублей из расчета 390 рублей на обыкновенную акцию (или 130 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли, сформированной на 31 декабря 2021 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,19% до 2369,75 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,84% до 1316,75 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:53 мск составила 118,88 долларов за баррель (+0,31%). Российская валюта укреплялась – 56,5 руб. за доллар.