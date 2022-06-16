Алексей Миллер: Бреттон-Вудская система усохла

«Кто-то говорит: закон — “Атлантика”. Мы говорим — “Тайга”», — так председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра», проведенной сегодня в рамках 25-ого Петербургского международного экономического форума, оценил состояние мировых энергетических рынков.

Открытие 25-ого юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) практически совпало с неожиданным сбоем на газопроводе «Северный поток-1». Еще 14 июня «Газпром» заявил о вынужденной остановке одного из газоперекачивающих компрессоров на станции «Портовая», обеспечивающей необходимое давление в трубах. Причина — затянувшийся навечно плановый капитальный ремонт газовой турбины большой мощности.

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Оборудование было поставлено в 2009 году немецкой корпорацией Siemens Energy. Алексей Миллер сегодня на ПМЭФ самокритично съязвил по этому поводу: «Все мы тогда так радовались, что в строительстве СП-1 участвует вся Европа».

Недавно Siemens отправил турбину для профилактики на свой завод в Монреале. А канадское правительство неделю назад ужесточило антироссийские санкции, в том числе против «Газпрома». И турбина осталась за океаном. В результате 14 июня прокачка по СП-1 упала сразу на 40% (на 67 млн кубических метров в сутки — до 100 млн). Напомним, проектная мощность СП-1 — до 167 млн кубометров в сутки или 55 млрд кубометров в год.

16 июня «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая». Газовая компания разъяснила ситуацию: «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния “Газпром” останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС “Портовая”». Поэтому суточная производительность станции с 16 июня упала до 67 млн кубометров газа. Итого, за два дня прокачка газа по СП-1 рухнула в целом на 60%.

При этом надо учесть, что и остальные маршруты поставок российского газа в ЕС в этом году резко сузились. «Северный поток-2» был запущен в эксплуатацию, газ в трубах находится под давлением. Но еще 21 февраля немецкое правительство отказалось от его использования. Пока суд да дело российский газовый гигант перенаправляет часть газа из СП-2 перенаправляет на Северо-Запад РФ.

В мае этого года «Газпром» окончательно прекратил транзит газа по трубопроводу «Ямал-Европа» (установленная мощность — 32 млрд кубов в год). В два раза упал украинский транзит. Через «Турецкий поток» качают газ в основном в страны, не являющиеся членами ЕС.

Не удивительно, что энергетические компании Евросоюза тут же заметили резкое сокращение поставок. Об этом еще 15 июня заявили французская Engie и итальянская Eni, подсчитав, что лишились 15% оговоренных ранее объемов.

Через сутки тревогу забил немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство (ФСА). По его данным, поступление газа по СП-1 в Германию сократилось с 23:00 15 июня примерно до 40% от максимальной мощности. За день до этого — 59,1%. Но немецкий регулятор информирует, что компании, затронутые сокращением, «в настоящее время могут закупать данный объем» в других источниках. Газохранилища Германии заполнены на 55,95%, что немногим больше, чем накануне.

Пытаясь сохранить лицо, ФСА отмежевалось от политической оценки происшедшего: «На данный момент мы не можем подтвердить причинную связь между отсутствием газового компрессора на российской стороне и столь значительным сокращением поставок». Но в немецком правительстве не скрывают раздражения и сильного беспокойства. И канцлер Олаф Шольц и его зам Роберт Хабек заявили о политической подоплеке снижения поставок газа. Они обвинили «Газпром» в поиске причин для своего рода предупредительного эмбарго. Кстати, 11 июля СП-1 на две недели полностью останавливается на ежегодную профилактику.

Европейский газовый рынок немедленно отреагировал на сокращение поставок российского газа — спотовые цены вновь, как это было в ноябре-декабре прошлого года, превысили 1400 долларов за 1 тысячу кубометров, за два дня прыгнув сразу на 40%. Однако немцы, безусловно, лукавят, пытаясь переложить газовую проблему на «Газпром». Они сами во всем виноваты.

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Нет турбин – не будет и газа

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на нефтегазовой панели ПМЭФ 16 июня эмоционально, но подробно и логично раскрыл причины и ход глобального энергетического кризиса.

Особо он остановился на проблеме КС «Портовая»: «Могу вам прямо сейчас объективно сказать, на сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции "Портовая" нет. Ну нет этого решения, понимаете? Компания Siemens пока молчит, пытается найти решение. Но решения нет. Ну, конечно, "Газпром" снижает объем поставок в Европу».

Более того, Миллер подчеркнул, что проблема с турбинами для «Северного потока» возникла из-за того, что Siemens проводит ремонт двигателей только на одном заводе в Канаде. Стоит заметить, что многие широко востребованные технологические цепочки на Западе почему-то в итоге замыкаются на единственном конечном производителе, что чревато даже чисто техническими сбоями.

Алексей Миллер подошел к анализу энергетических шоков с концептуальной точки зрения. Он даже ввел в профессиональный оборот определение «санкционная и квазисанкционная запутанность». Речь идет, как пояснил глава «Газпрома», о тысячах документах, в которых сформулированы разными странами прямые санкции. Плюс столько же вводится вторичных и даже третичных рестрикций.

Именно «санкционная запутанность» и привела к блокированию поставок двигателей. Германия санкций против «Газпрома» не вводила. А Канада ввела. «Причем тут Канада?! Мы с ней дела не ведем», — возмутился Миллер. Но в результате, турбин нет. Не будет и газа.

Конечно, российские трубопроводы пора обеспечивать отечественными газоперекачивающими турбинами. Собственно, правительство этим уже озаботилось, уточнил на ПМЭФ вице-премьер Александр Новак. По его словам, ряд турбин повышенной мощности уже тестируются. Но замена немецкого оборудования на российское — все же дело не этого года. Так что дефицит газа в ЕС зимой обеспечен. Вследствие чего Еврокомиссии необходимо готовиться к новым ценовым шокам.

По оценке Александра Новака, в прошлом году странам ЕС пришлось заплатить за все поставленные энергоресурсы 350-400 млрд евро, в этом — еще плюс 400 млрд. Газ подорожал в 4-5 раз, нефть — вдвое.

Впрочем, Алексея Миллера такой ценовой расклад только радует. Он заметил, что «Газпром» «не в обиде» за снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов, так как цены выросли в несколько раз». В целом же только за пять месяцев этого года, согласно данным председателя правления «Газпрома», ЕС сократил потребление газа на 24 млрд кубометров.

Однако ответственности за дефицит и ценовые шоки российская сторона не несет. Глава «Газпрома» считает, что высокие цены на газ стали следствием политики европейских центробанков и энергорегуляторов.

Он напомнил о разрушительном действии третьего энергетического пакета Еврокомиссии, одобренного в 2009 году, а затем дополненного и усиленного Газовой директивой в 2019-м. «Газпром» заставили начать отказ от долгосрочных контрактов (в рамках которых цены можно сдерживать), а также отвязать ценообразование от нефтяной корзины в пользу спотового механизма. Ценовая динамика в основном стала определяться на биржах.

Как подчеркнул Алексей Миллер, его компания предупреждала Европу, что газ не является биржевым товаром: «Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать "огромное спасибо" зарубежным регуляторам, в частности — европейским».

К тому же спотовые цены привели не только к денежным проблемам, но и снизили инвестиции в добычу. А ведь под заявленный спрос необходимо обеспечить соответствующие возможности.

Путешествие из Бреттон-Вудса в тайгу

Но дело сводится не только к псевдорыночной «упертости» европейских регуляторов. По мнению Алексея Миллера, в глобальном плане инфляцию разгоняют институты, обслуживающие Бреттон-Вудскую валютную систему. Потому что в её основе, как полагает глава «Газпрома», лежит схема «деньги — товар — штрих». Иными словами, мировые правила определяет тот, кто дает деньги, а не тот, кто обеспечивает мир сырьем и энергией.

Соответственно, как заметил Алексей Миллер, Бретонн-Вудс живет под лозунгом «Атлантика», а нам надо переходить к лозунгу «Тайга». Спрос на сырье заменит спрос на валюту. Правила должны определять поставщики энергии, сырья и продовольствия. «Усыхающую» Бреттон-Вудскую систему неизбежно заменит конфигурация «сырье — продовольствие — военный потенциал», которая будет основана на формуле «товар — деньги — товар». «Игра окончена» («Game is over»), — констатировал Миллер.

Таким образом, ЕС пора делать выводы. Тем более, что энергоресурсов у союза в обозримом будущем не предвидится. Например, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не станут «соломинкой» для спасения энергетики Европы, уверен Алексей Миллер. По его словам, «это попытка получить свой ресурс за счет других». А с точки зрения экологии ВИЭ тоже не выдерживает критики. «Там углеродный след еще больше», — заметил глава «Газпрома».

Кроме того, он напомнил, что для возобновляемых источников требуется стопроцентное резервирование именно за счет природного газа, и привел в пример природную катастрофу в марте 2018 года. Тогда в Германии и ряде её соседей антициклон принес резкое похолодание, штиль и сплошную обычность. В результате — ноль энергии от ВИЭ. «Газпрому» пришлось увеличить суточные поставки в несколько раз. В общем, «истощение ресурсов это уже свершившийся факт, Европа — нетто-импортер».

Но и у «Газпрома» также будут проблемы. Выход — переориентация на внутренний рынок. По уверению Алексея Миллера, стопроцентная газификация России будет завершена к 2030 году и позволит реализовывать дополнительно 50 млрд кубов газа в год. Основными потребителями этих объемов станут домохозяйства, ЖКХ, производители удобрений, газомоторный транспорт. Параллельно будет расти экспорт трубопроводного газа в Китай. В этом году он увеличился уже на 67,5%.

Александр Новак добавил, что импортозамещение при производстве СПГ позволит в ближайшие три-четыре года удвоить его производство до 60 млн тонн в год, а к 2030-му довести этот объем до 100 млн тонн. Потребляют же сейчас СПГ в 70 странах. Есть за что побороться. А пока, по оценке вице-премьера, 90-95% европейских энергетических компаний перешли на оплату газа в рублях.