Более 1000 самолетов планируется поставить авиакомпаниям РФ до 2030 года

До 2030 года российские производители авиатехники поставят отечественным авиакомпаниям гражданской авиации более 1000 самолетов. Такое заявление о перспективах развития авиаотрасли сделал на Петербургском международном экономическом форуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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«Это произойдет при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими, а также модернизации производств там, где это необходимо», — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра. Мантуров уточнил, что речь идет о новейших лайнерах SSJ New, МС-21, а также об Ил-114-300, Ил-96-300 и Ту-214. Парки региональных перевозчиков пополнят, по его словам, самолеты «Ладога», Л-410, «Байкал».

Кроме того, к 2030 году планируется поставить предприятиям гражданской авиации более 760 вертолетов. Среди них свыше 200 вертолетов «Ансат» и более 270 Ми-8. «В условиях санкционных ограничений опросные данные авиакомпаний подтверждают, что такие объемы техники будут в полной мере востребованы отечественными эксплуатантами», — сказал глава Минпромторга в интервью ТАСС.

Мантуров считает, что программа государственного гражданского заказа, утвержденная в конце прошлого года и включающая прогнозные показатели по строительству самолетов, по-прежнему актуальна.

