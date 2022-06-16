Россиян пригласили в тур по местам отдыха Путина

Глава Ростуризма Зарина Догузова представила на Петербургском международном экономическом форуме первые пять национальных туристических маршрутов, в том числе «Сибирские каникулы» — по местам отдыха президента РФ Владимира Путина. Продолжительность маршрута составляет восемь дней, а его протяженность — около 1,2 тыс. км, передает ТАСС.

Статья по теме: Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в стране будут создаваться некапитальные эко-отели

«Маршрут "Сибирские каникулы» — это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы. В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве и многое-многое другое. Включили в маршрут и чудо инженерной мысли — величественную Саяно-Шушенскую ГЭС», — рассказала Догузова.

Первые группы туристов смогут поехать по этому маршруту уже в июле. Глава Ростуризма призналась, что тоже намерена летом отправиться на «Сибирские каникулы».

Помимо этого, глава ведомства представила также турмаршруты «Государева дорога» — между Санкт-Петербургом и Москвой, «Жигулевские выходные» — по Самарской области, «Кузбасс — огонь в сердце» и «Здесь начинается день» по острову Сахалин. Подробнее узнать о них можно на портале Russia.Travel, добавила Догузова.