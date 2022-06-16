Экспорт российской продукции АПК за период с января по май вырос на 16%

Экспорт российской продукции АПК за пять месяцев текущего года увеличился на 16%.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко, пишет DairyNews.

«Несмотря на все факторы риска, за пять месяцев текущего года мы нарастили экспорт продукции АПК на 16%», — заявила вице-премьер.

Она отметила, что в Южную Корею с января по май Россия экспортировала на 19% больше продукции; на 33% вырос экспорт в Белоруссию. По словам Абрамченко, в Индию экспорт увеличился в 3,6 раза. «Мы продолжим и дальше наращивать объемы экспорта из сферы АПК», — подчеркнула вице-премьер.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Принимать участие в форуме будут представители из 115 стран и территорий, мероприятие посетят около 3 тысяч предпринимателей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что из-за барьеров в торговле импортеры российской сельскохозяйственной продукции могут недополучить до 10 млн тонн зерна из РФ. В России между тем ожидается рекордный урожай пшеницы, из которого мы готовы поставить на мировой рынок более 25 млн тонн. Единственным условием для этого является отмена введенных санкций. По мнению аналитиков, новой площадкой для заключения сделок и поставок зерна может стать создание нового регионального рынка, который позволит организовать расчеты национальными валютами за поставляемое зерно с проведением платежей через национальные системы передачи финансовых сообщений. Организация подобных расчетов с Ираном, Индией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона на основе имеющегося китайского опыта сейчас обсуждается.