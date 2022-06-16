Гастроли Театра сатиры пройдут в Курской и Белгородской области

В рамках гастрольного тура зрители малых городов увидят спектакль режиссера Сергея Виноградова «Трамвай “Желание”» по пьесе Теннесси Уильямса. В главных ролях: почетный деятель искусств города Москвы – Анатолий Кот и актриса Александра Мареева.

Изначально постановка увидела свет на Прогресс Сцене Армена Джигарханяна, но, после объединения театров в декабре 2021 года, она вошла в основной репертуар Театра сатиры.

«Жителям небольших городов редко представляется возможность увидеть спектакли крупных столичных театров. Мы очень признательны Фонду, который помог нам организовать гастроли в Курскую и Белгородскую область. Благодаря таким проектам искусство становится доступным для простых россиян», - отмечает художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Объединение Прогресс Сцены Армена Джигарханяна и Московского академического театра сатиры стало новым этапом творческого развития в жизни двух творческих коллективов. В апреле с грандиозным успехом вышла пластическая драма Сергея Землянского «Арбенин. Маскарад без слов», сейчас к постановке готовится комедия «Дядя Жорж», объединившая две пьесы Чехова «Леший» и «Дядя Ваня». В следующем сезоне зрителей ждет еще много новых постановок и ярких премьер на сценах объединенного театра.