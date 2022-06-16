Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в стране будут создаваться некапитальные эко-отели

Программу по созданию некапитальных эко-отелей планируется распространить на всю страну, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы в этом году придумали вместе с регионами и запустили большую программу создания эко-отелей, которые строятся по модульным технологиям. Я буду ее предлагать распространить на всю страну и сделать ежегодной», — отметила Догузова.

Главная идея эко-отелей состоит в том, чтобы привить гостям ответственность за влияние на окружающую среду и минимизировать негативное воздействие. Основное отличие от обычных отелей — они находятся в природных зонах, способствуют единению с природой и обеспечивают гостям условия, схожие с жизнью на свежем воздухе: натуральные продукты, чистую воду, природные материалы, используемые для отделки номеров.

Сообщение Догузовой особенно интересно в связи тем, что ранее Ростуризм значительно расширил географию летней программы чартерных рейсов в регионы РФ. Среди направлений — Камчатка, Чечня, Алтай, Карелия, Тюменская область, Бурятия и другие. С 1 августа для туристов будут доступны также чартерные туры в Калининград, а в течение всего летнего сезона — чартеры в Дагестан и Татарстан.