Европа высасывает энергоресурсы с мировых рынков, ставя другие страны в тяжелое положение

В Пакистане, пятой стране планеты по численности населения, проблемы с электроэнергией существуют давно. Однако в последние месяцы, особенно после того, как Евросоюз начал очень энергично вводить санкции против России и решил отказаться от российских энергоносителей, ситуация начала стремительно ухудшаться и становиться угрожающей. Как предупреждает Bloomberg, пакистанцам, которых в общем-то не напугать веерными отключениями электроэнергии, в ближайшем будущем придется сидеть без электричества более 12 часов в день.

В надежде защититься от резких перепадов цен на энергоносители Исламабад подписал долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа (СПГ) с итальянскими, швейцарскими и катарскими трейдерами. Однако вмешался энергетический кризис в Европе. Сейчас ряд поставщиков разорвал контракты в одностороннем порядке с Пакистаном. При этом они сослались на форс-мажорные обстоятельства, которые однако не мешают им продолжать исправно поставлять СПГ на европейский рынок.

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Исламабад заплатил почти 100 млн долларов за газовоз с СПГ на спотовом рынке, чтобы избежать отключения электроэнергии хотя бы на время уразы-байрама, одного из двух главных праздников мусульман. Всего же расходы Пакистана на СПГ в течение финансового года, который в этой стране заканчивается в конце июля, превысили 5 млрд долларов. Между тем, МВФ требует от Исламабада сократить субсидии на топливо и электроэнергию и угрожает в противном случае отказать в кредитах.

Правительство Шахбаза Шарифа, естественно, пытается экономить и перевело, например, все министерства и ведомства на пятидневку. Премьер приказал возобновить закупки дорогого СПГ, но в первых числах июня предупредил, что денег в казне нет.

Опасность энергетического кризиса еще и в том, что он может спровоцировать голод. Специалисты опасаются, что решение правительства направлять весь газ на газовые электростанции оставит крестьян без удобрений, что может крайне негативно отразиться на следующем урожае.

Заканчивается топливо сейчас, кстати, и у телекоммуникационных компаний, которые использовали имеющиеся запасы для бесперебойной работы вышек сотовой связи во время веерных отключений электроэнергии.

Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что энергетический кризис из европейского перерос в мировой и что стоимость СПГ за последние два года выросла более чем в 10 раз! Несмотря на рекордные цены сжиженного газа все равно не хватает. Главным образом, из-за Европы, которая сейчас пытается отказаться от российских энергоносителей, включая газ, и которая в этом году уже увеличила закупки СПГ на 50%.

«Европа высасывает СПГ на всей планете,- объясняет вице-президент Shell Стив Хилл,- но это значит, что его не будет хватать развивающемуся миру».

В Исламабаде пришли к выводу, что единственный выход в долгосрочных контрактах на покупку сжиженного газа на спотовом рынке. На просьбы Пакистана откликнулись более десятка компаний из разных стран. В 2017 г. правительство Пакистана выбрало по результатам тендеров итальянскую фирму Eni SpA и швейцарскую Gunvor Group Ltd и заключило с ними контракты на 10 лет. Схожий контракт был подписан и с Катаром. Однако свыше 10 доставок газа с октября 2021 по июнь 2022 годов были поставщиками отменены. По словам аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Брюса Робертсона, подобные отказы случаются на рынке СПГ крайне редко. Eni и Gunvor объяснили отмену газовозов тем, что у них не хватает СПГ. При этом Eni попытался переложить вину за невыполнение контрактных обязательств на газовиков, которые якобы отказались продавать им дополнительные объемы.

В контрактах прописаны штрафные санкции в случае невыполнения обязательств в виде 30-процентного штрафа. Однако Eni и Gunvor скорее всего предложат Исламабаду в виде компенсации снизить стоимость всего контракта, по расчетам экономистов Bloomberg, до 12 долларов за миллион британских термических единиц.

Пакистан оказался в ситуации, близкой к катастрофической. Агентство Moody понизило рейтинг страны со стабильного на негативный. Премьер Шариф приказал государственной энергетической компании достать газ любой ценой, кроме изменения условий в существующих долгосрочных контрактах, потому что, как уверены эксперты, условия будут хуже тех, которые были при их заключении в 2017 году.

Не исключено, что последним спасением Исламабада от дефолта может оказаться российский СПГ. В Пакистане сейчас изучают возможность подписания долгосрочных контрактов и с российскими поставщиками, которые, как известно, отличаются надежностью. В нынешней обстановке это обстоятельство очень важно.