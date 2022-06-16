IKEA оставила себе дубликат ключей от российского рынка

Компания IKEA приняла решение сократить масштаб бизнеса в России, а также продать четыре фабрики, которые расположены в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (Новгородская область) и Красной Поляне (Кировская область). Официально озвученная причина — осложнение ведение бизнеса и ухудшение логистических цепочек.

Помимо основных магазинов и заводов, IKEA владеет 14 торговыми точками «Мега» в различных ТЦ и дизайн-студиями. Какое будущее ждет данные активы шведско-нидерландской корпорации — пока неизвестно. Тем более, компания опровергла информацию о том, что ее менеджментом было принято решение окончательно уйти из России.

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Покупателя пока нет

Существует вероятность, что оставшиеся от IKEA заводы купят именно российские компании. Так, в комментарии «РИА Новости» генеральный директор мебельной сети Hoff Максим Гришаков отметил, что компании готова рассмотреть возможность приобретения площадей и аренды «икеевских» торговых помещений. При этом он отметил, что у Hoff и IKEA была множество точек пересечения, в том числе регионы присутствия и одни и те же торговые центры. На момент публикации материала комментарий от российской мебельной компании «Экспертом» получен не был.

В то же время интерес к освобождающимся фабрикам высказало ПАО АФК «Система». Основной владелец корпорации Владимир Евтушенков сообщил СМИ, что на данный момент переговоров не ведет, однако, по его мнению, сделка могла бы создать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group, входящим в портфель активов АФК. В пресс-службе АФК «Система» от дополнительных комментариев отказались.

Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов в комментарии «Эксперту» заметил, что пока неизвестно, кто сможет приобрести активы IKEA.

«Будет ли это пул инвесторов, близких к отрасли или одна большая корпорация — не будем гадать. Этот процесс зависит не от одного лишь желания владельцев IKEA, которая в свою очередь может продать 4 завода и 16 магазинов единым пулом, а может разбить на промышленные активы и торговые площадки», — отметил он.

При этом Тимур Иртуганов обратил внимание, что в марте, в том числе из-за закрытия IKEA, наблюдался ажиотажный спрос на товары для дома. Однако на сегодняшний день компания не работает в России уже 3 месяца, но к критическим последствиям это не привело.



«Сейчас люди более тщательно раздумывают перед покупкой, поскольку мебель — это предмет отложенного спроса, а все ниши перераспределились между другими мебельными компаниями», — констатировал он.

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Камбэк возможен

Глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в комментарии «Эксперту» напомнил: торговые комплексы «Мега» и офисные бизнес-центры продолжают работать.

«Если же речь идет про производство, то в Hoff уже заявили, что готовы рассмотреть покупку производственных центров. Поэтому говорить о том, что это нечто сложное с точки зрения приобретения не приходится. Я не думаю, что это глобальные и серьезные производства с высокой стоимостью. Это вполне для рынка понятные объекты. Абсолютно уверен, что на рынке очень много игроков, которые именно производственные мощности были бы готовы купить. Их даже сложно назвать, так как в списке могут оказаться сотни компаний. Оборудование потребует только настройку для выпуска новой продукции. Вряд ли ту продукцию, которая выпускалась IKEA, удастся производить, так как она имеет запатентованные свидетельства. Выпуск аналогичного товара будет противоречить действующему законодательству. Но любые другие товары — проблем нет», — заметил он.

Кроме того, Андрей Карпов обратил внимание, что шаги, которые предпринимала IKEA ранее, действительно, могут свидетельствовать о желании компания остаться на российском рынке.

«IKEA проводила определенные переговоры. Ведь на самом деле все эти отсылки к затрудненной логистике — это лукавство чистой воды. Нет грандиозных проблем в поставках подобной продукции. Кроме того, у них есть партнеры в том же Китае, от которых можно выстроить логистические маршруты. Тем более, логистика с КНР давно имела место быть. Да, стоимость товара может вырасти. Но насколько? На 10%? В текущей ситуации — это приемлемо. Мы просто видим нежелание IKEA работать в условиях негативного фона», — подчеркнул эксперт.

Но ключевой момент, подтверждающий возможность камбэка — IKEA в России так и не отказались своего девелоперского и иного бизнеса. «Соответственно, можно предположить, что компания может создать условия по его передаче в какие-то дружественные руки. С тем, чтобы потенциально иметь возможность возврата. Условий и вариантов передачи много», — заключил Андрей Карпов.