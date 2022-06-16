Институт Столыпина предлагает перезагрузить экономику России

Институт экономики роста им. Столыпина П.А. разработал новую экономическую программу, направленную на восстановление российской экономики и достижение высоких темпов экономического роста (7-10% ВВП в год). По задумке ее создателей переход к экономическому росту должен произойти уже в начале 2023 года, что требует максимальной активизации экономической политики в течение 2022 г.

Авторы документа в числе приоритетных задач ставят обеспечение технологического суверенитета и превращение сырьевой экономики в обрабатывающую, что требует проведения принципиально новой экономической политики по целому ряду направлений.

Новая экономическая политика должна быть направлена на развитие долгового рынка и обеспечение доступного финансирования для бизнеса (формирование рублевого финансового центра на базе развития собственных платежных систем, в том числе на базе цифрового рубля), стимулирование инвестиций за счет мер бюджетно-налоговой политики.

По мнению экономистов-«столыпинцев», необходимо развивать сферы логистики и транспортной инфраструктуры (прежде всего экспортной), в том числе и за счет снижения стоимости грузоперевозок. Расширение строительства жилья, объектов муниципальной и туристической инфраструктуры, как отмечается в программе, также благоприятно отразится на перспективах экономического роста в стране. А новая система организации внешнеэкономических связей сформирует предпосылки для «экспортного рывка».

В числе определенных в документе целей также — развитие агропромышленного комплекса, реформа системы регионального управления, системная декриминализация деловой активности.

Реализация предложенных мер, по мнению авторов пограммы, позволит создать условия для развития частного предпринимательства, снятия инфраструктурных ограничений и выхода на новые товарные рынки. Результатом «большой перезагрузки» российской экономики должно стать обеспечение стабильного роста доходов граждан на базе создания высокопроизводительных рабочих мест в частном секторе.

