Концерт “ABBA GOLD HITS” к юбилею легендарной шведской группы

50 лет назад в 1972 году вышел первый музыкальный сингл “People Need Love”, выпущенный шведским музыкальным квартетом «Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid», который вскоре стал всемирно известной группой ABBA. Неожиданно для всех четверых участников песня “People Need Love” получила успех не только в Швеции, но и в Европе, и даже попала в чарты США. Впоследствии эта композиция была включена в первый альбом “Ring Ring” группы ABBA.

В честь юбилея осенью этого года выйдет новая книга "ABBA at 50". Автор – известный шведский писатель, историк и официальный биограф группы Карл-Магнус Пальм. В ней планируется опубликовать малоизвестные, уникальные фотографии участников шведской группы.

Кроме того, в 2022 г. в разных странах пройдут концерты-трибьюты, в рамках празднования юбилея ABBA. Так, в России, 29 июня в Международном Доме Музыки Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» представит свой специальный проект “ABBA Gold Hits”.

Уникальность этого концерта не только в том, что в нем прозвучат любимые хиты шведской группы в оригинальных аранжировках для симфонического оркестра, но и в составе участников. Продюсер проекта “ABBA Gold Hits” Гаянэ Шиладжян пригасила в качестве солисток звезд российской версии мюзикла «MAMMA MIA!» Юлию Чуракову и Наталию Быстрову. Именно Наталию солисты группы ABBA Бьорн Ульвеус и Анни-Фрид Лингстад назвали «лучшей исполнительницей главной роли этого мюзикла в мире».

29 июня в Доме Музыки зрителей ждут: «Dancing Queen», «Thank you for the music», «Money, money», «SOS», «I have a dream», «Voulez Vous», «Super Truper», «Mamma Mia», и другие, популярные во всем мире песни группы ABBA.

Начало в 19.00

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8