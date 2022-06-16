Курс швейцарской неожиданности

Национальный банк Швейцарии повысил в четверг ставку сразу на 50 базисных пунктов до -0,25%. Это стало первым ее подъемом с сентября 2007 года. Да и вообще меняли ставку швейцарцы в прошлый раз давно: на уровне -0,75% она находилась с 2015 года. И для рынка это событие стало полнейшей неожиданностью.

Трейдеры сразу связали его с повышением накануне на 75 б.п. ставки ФРС. Но сам швейцарский Нацбанк говорит об инфляции, прогноз которой на этот год повышен им с 2,1% до 2,8%.

«Более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции на товары и услуги в Швейцарии. Нельзя исключать, что в обозримом будущем потребуется дальнейшее повышение учетной ставки», — сообщается в его заявлении.

«На данный момент мы видим, что инфляция в Швейцарии увеличилась — у нас она близка к 3% — и мы также заметили, что у нас есть определенный риск вторичных эффектов, — пояснил CNBC председатель Национального банка Томас Джордан. — Мы пришли к выводу, что сейчас лучше повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов, а не на 25, чтобы сделать первый шаг и сигнализировать, что мы боремся с инфляцией».

На валютный рынок все это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Швейцарский франк взлетел более чем на 2% с 1,0398 за евро до 1,0127, приблизившись к паритету с европейской валютой. Это было его самое заметное ралли с января 2015 года.

Долгое время швейцарский центробанк боролся с излишним укреплением национальной валюты, но теперь его политика очевидно изменилась. И на рынке ждут, что в ближайшие месяцы пара EURCHF уйдет ниже паритета.

«Многие макроинвесторы, включая нас самих, теперь будут присматриваться к длинным позициям в швейцарском франке в мире, где Национальный банк Швейцарии повышает ставки, а риски глобальной рецессии усиливаются, — заявил Bloomberg макростратег Vanda Research Вираж Патель. — Мы не удивимся, если следующие несколько месяцев будут посвящены проверке рынком болевого порога швейцарского центробанка на предмет укрепления франка».

Неочевидным следствием этих событий стал быстрый рост курса японский иены со 134,64 до 132,29 за доллар. Но после швейцарской неожиданности трейдеры делают ставки на то, что и Банк Японии присоединится к прочим центробанкам мира, ужесточающим денежно-кредитную политику. Тем более, что сегодня, хотя и более ожидаемо, в пятый раз поднял ставку и Банк Англии — на 25 б.п. до 1,25%.

Иена в случае таких подвижек пойдет еще выше. И, по данным Bloomberg, спрос на хеджирование однодневных ценовых колебаний иены в преддверие пятничного заседания Банка Японии вырос до максимума с марта 2020 года.

Консенсус-прогнозы экономистов подобного резкого поворота в политике регулятора на завтра не предсказывают. Но тем выше будет выигрыш, если он случится. «Поскольку Банк Японии в настоящее время является последним центральным банком, придерживающимся мягкой политики, неудивительно, что ставки против Банка Японии растут», — заявил Bloomberg глава отдела валютной стратегии CIBC Джереми Стрейч.