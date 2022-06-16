Лидеры Италии, Франции и Германии прибыли на Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину.

Об этом сообщили итальянский телеканал RaiNews24 и издание La Repubblica. Телеканал продемонстрировал фотографию европейских лидеров, которые общаются за столом в вагоне поезда. Уточняется, что они прибудут в Киев из Польши.

Как пишет Reuters, информацию о визите Макрона на Украину подтвердили в Елисейском дворце.

О том, что Драги, Макрон и Шольц готовятся посетить Украину, написала 11 июня немецкая газета Bild am Sonntag. Позже стало известно, что политики должны прибыть в Киев утром 16 июня на поезде.

Из соображений безопасности официально о поездке заранее объявлено не было. В Киеве лидеры трех стран ЕС должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что это произойдет за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены Евросоюза.

С начала спецоперации зарубежные лидеры не раз посещали Киев. В столицу Украины приезжали, в частности, президенты Латвии, Литвы, Польши и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Алар Карис, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На минувшей неделе в Киев второй раз приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Марио Драги, Франции Эммануэль Макрон и Олаф Шольц с начала спецоперации не посещали Украину.