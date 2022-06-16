Джером Пауэлл опять устроил «медвежье ралли»

В среду S&P 500, как и предполагал ранее «Эксперт», прервал полосу из пяти дней падения «медвежьим ралли», связанным с подъемом ставки ФРС. Тот оказался, как и ожидал срочный рынок, самым резким с 1994 года – на 75 базисных пунктов.

В двух предыдущих случаях (в марте и в мае, когда ставку повышали на 25 б.п. и 50 б.п. соответственно) акции на эту совершенно не бычью новость реагировали ростом. Со стороны это могло выглядеть парадоксально, но подобные реакции рынка хорошо обоснованы технически. Вот и на этот раз после некоторых колебаний основные фондовые индексы США уверенно поднялись, а доходность казначейских облигаций упала. Dow Jones Industrial Average прибавил 1%, S&P 500 – 1,46%, а Nasdaq Composite – 2,5%.

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Аналитики весной пытались объяснять такие подъемы нюансами интонации или содержания выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, следовавших за объявлением о ставке. С этой стороны вчера тоже особых изменений не было.

На этот раз рынок решительно пошел вверх после того, как Джером Пауэлл заявил, что на заседании в июле, скорее всего, будет подъем на 50 б. п. или на 75 б. п. Но того, что повышение на 75 б. п. станет обычным явлением, он не ожидает, уточнил председатель ФРС. «После», конечно, не означает «вследствие». Но эта мнимая связь только в логике считается ошибкой или уловкой, а для вынужденного постоянно что-то комментировать аналитика – это просто хлеб.

«Как только председатель ФРС сказал, что на следующем заседании может быть аналогичное повышение на 75 б. п., рынок вырос. Это своего рода вотум доверия к тому, что ФРС, наконец, осознала проблему инфляции и готова занять более агрессивную позицию», – заявил Reuters главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стоволл.

«Рискованные активы вернулись на прежний уровень после того, как ФРС восстановила уверенность в том, что серьезно относится к борьбе с инфляцией, но устойчивый поток сверхмасштабных повышений ставки маловероятен», — развил эту идею для Bloomberg старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Возможно, эти слова председателя ФРС и вправду вселили в кого-то уверенность, но для многих они в лучшем случае стали сигналом на закрытие коротких позиций. А «шортов» за 5 дней падения S&P 500 с 4160,68 до 3705,68 пунктов набралось немало.

Так, хедж-фонды, которые отслеживает Goldman Sachs, очень активно продавали американские акции все последнее время. А в два самых тяжелых дня (пятницу и понедельник) объем продаж достиг цифр, ни разу не наблюдавшихся с апреля 2008 года, когда этот инвестбанк начал их отслеживать.

Короткие позиции, вообще, прекрасное топливо для ралли – именно поэтому, вопреки, казалось бы, здравому смыслу, исторически именно на медвежьи рынки приходятся самые быстрые и красивые взлеты индексов. Но если под ростом нет более надежного фундамента, такого, как, например, перспективы увеличения прибыли компаний, то он не будет особенно долговечен.

Сейчас же все хорошие новости состоят в том, что ФРС пока не будет поднимать ставку на 100 б.п., во что никто и не верил, а вот на 50-75 б. п. – намерена. Совсем недавно такая информация вызвала бы панику на рынке. Но она никуда с него не ушла. И не уйдет после ралли, вне зависимости от того, продлится ли оно часы, дни или недели.

При этом рост основных индексов во второй половине июня возможен. Дело в том, что фонды будут проводить масштабную ежеквартальную ребалансировку портфелей, наращивая в них снизившуюся после падения котировок долю акций.

Но главного это не меняет: впереди снижение прибыли американских корпораций и падение темпов роста ВВП. А оценки акций, хотя и они тоже упали, заниженными все равно никак не назвать. Так что это «медвежье ралли» закончится тем же, чем и предыдущие – возобновлением падения.

«Рецессия почти неизбежна, - говорил в среду тому же Bloomberg портфельный менеджер Thornburg Investment Management Кристиан Хоффманн. – Так что, скатываемся ли мы в рецессию или нет – это не тот вопрос, который мы должны задавать. Скорее, уместен вопрос: ’Насколько это будет больно?’».

