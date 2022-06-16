Минобороны: за сутки российская авиация поразила 57 районов сосредоточения ВСУ

Российская авиация за сутки нанесла удары по 57 районам сосредоточения украинских войск.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова», — рассказал Конашенков.

Он отметил, что в результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области.

По словам представителя Минобороны, авиация ликвидировала свыше 280 украинских военных. Удары нанесены по двум складам боеприпасов в районе Раздоловки (ДНР), пяти танкам и другим боевым бронированным машинам. Кроме того, уничтожены шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что в районе села Мазановка в ДНР на границе с Харьковской областью средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский военный самолет Су-25. Кроме того, средствами ПВО сбиты семь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Томина Балка и Сухой Ставок (Херсонская область), Большие Проходы, Чистоводовка и Малая Камышеваха (Харьковская область) и Золотое (ЛНР).

По данным министерства, всего с начала спецоперации уничтожены 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотников, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронемашин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 специальных военных автомобилей.