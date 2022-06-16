Монетарным властям нечем ослабить набравший силу рубль

Третий день подряд курс российской валюты продолжал колебаться с низкой амплитудой чуть ниже отметки 57 руб. за доллар. Однако к концу торгов на «россиянина» наметился резкий спрос, в результате чего пара доллар-рубль закрылась на минимумах дня. Это является сильной предпосылкой для продолжения роста курса рубля завтра на открытии торгов.

Оборот торгов парой доллар-рубль расчетами «завтра» составил сегодня около 100 млрд руб., что является средним значением для последних дней. Таким образом, на рынке продолжает сохраняться баланс спроса и предложения на доллары и евро, что косвенным образом свидетельствует об оживлении импорта.

Такие периоды стагнации с начала укрепления рубля во второй декаде марта мы видели неоднократно. Но после них обязательно наступала фаза роста рубля.

Аналогичного стоит ждать и сейчас. Возможно, российская валюта будет пытаться уйти ниже отметки 55 руб. за доллар уже в понедельник, когда экспортеры начнут увеличивать продажу инвалюты для выплаты налогов в бюджет.

Сегодня из хода дискуссии на полях ПМЭФ сложилось устойчивое впечатление, что бюджетное правило, в рамках которого в прошлые годы часть экспортной валютной выручки просто изымалась из российской экономики и оправлялась работать на благо других стран, не будет введено ни в этом, ни в следующем году. Следовательно, у монетарных властей так и не появится механизма для купирования избыточного притока долларов и евро, который и приводит к росту курса рубля.

«Эффективных инструментов ослабления рубля у денежных властей нет, поэтому на горизонте ближайших недель/месяцев рубль, с нашей точки зрения, будет оставаться крепким, оснований рассчитывать на его быстрое ослабление по-прежнему нет», — делает вывод директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Сегодня резко снизился курса доллара к основным мировым валютам. Так, пара евро-доллар ушла выше 1,05, а Индекс доллара снизился более чем на процент. Это отчасти поддержало котировки сырьевых активов, что благоприятно для рубля. С динамикой же курса доллара к валютам как развитых, так и развивающихся стран рубль уже давно не коррелирует.

Пока все говорит о том, что и завтра нас ждет спокойная сессия на валютном рынке с тенденцией продолжения роста курса рубля.