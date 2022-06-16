Москва переведет процессы по инвестинциативам в цифровой формат

Подготовка и реализация инвестиционных инициатив по государственно-частному партнерству (ГЧП) будет протекать быстрее благодаря цифровизации. Соглашение для реализации этой задачи подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Сегодня Москва и Национальный Центр ГЧП заключили соглашение, которое позволит перевести работу по подготовке и реализации инвестиционных инициатив в цифровой формат – на платформу «Росинфра». В рамках двустороннего сотрудничества мы планируем оптимизировать бизнес-процессы, сформировать методическую базу, разработать единые требования к документации и структурировать шаблоны, которые необходимы для инициирования, подготовки и реализации ГЧП-проектов. Это позволит в дальнейшем сократить сроки их запуска», – сообщил Овчинский.

Сотрудничество повысит открытость информации о ГЧП-проектах. На платформе также будут размещать актуальные сведения о преференциях, которые могут получить инвесторы в Москве.

Национальный Центр ГЧП со своей стороны окажет экспертно-консультационную поддержку, в том числе в создании единой среды для проектной работы и внедрении эффективных инструментов. Эксперты Центра будут помогать в отборе, оценке и подготовке перспективных проектов, привлечении в них финансирования, подборе оптимальных федеральных мер поддержки, в том числе по программам Российского экологического оператора и АО «ДОМ.РФ».

«Москва в числе регионов, которые регулярно совершенствуют инвестиционные процессы и используют передовые инструменты для привлечения широкого круга партнеров. Мы поддерживаем стремления столицы и готовы оказывать экспертное и техническое содействие в формирование единой цифровой среды для взаимодействия с инвесторами на базе платформы „Росинфра”», – подчеркнул Павел Селезнев.

Практику планируется распространить на все органы исполнительной власти.

«Сегодня общий объем ГЧП-контрактов Москвы превысил 1,1 триллиона. Только за прошлый год объем он увеличился более чем на 100 миллиардов рублей. Государственно-частное партнерство дает нам возможность быстро и эффективно развивать общественно значимую инфраструктуру, привлекая компетенции бизнеса», – рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Реализовывать ГЧП-проекты в Москве перспективнее за счет льгот по налогам на прибыль, имуществу, земельному налогу и по ставке платы за аренду земельного участка. Меры поддержки повышают инвестпривлекательность проектов, реализуемых в столице. Еще одна особенность подхода Москвы к ГЧП-проектам – минимизация государственного вмешательства в операционную деятельность инвестора.