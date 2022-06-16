Москва запускает региональную Площадку товарной кооперации для налаживания бизнес-партнерств

Площадку товарной кооперации регионов запустили на Портале поставщиков Москвы. Инструмент поможет российским и зарубежным производителям находить партнеров, сырье и быстро совершать сделки в электронном виде. Презентация состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«В столице работают свыше трех тысяч предприятий, которые, учитывая курс на максимальное импортозамещение, нуждаются в проверенных и стабильных поставщиках, чтобы вовремя закрывать потребности в различной продукции, а также загружать свои мощности в полном объеме. Для этого мы запускаем Площадку товарной кооперации. Однако отмечу, что она будет полезна всем, в том числе промышленным предприятиям из других регионов. Они, с одной стороны, также смогут подбирать себе необходимые товары, а с другой – найти новые каналы сбыта», –сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Площадку товарной кооперации разработали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сервис, который разработали совместно с департаментом информационных технологий Москвы, поможет переориентировать до 30% импорта на дружественные страны в ближайшие годы, а также выявить ниши для развития производств в регионах.

«Сервис работает на безвозмездной основе. После регистрации на Площадке производители получают доступ к каталогу СТЕ - стандартных товарных единиц. Каталог уже насчитывает более 1,7 миллиона детально описанных товаров. Если пользователь не найдет товар в каталоге, он может добавить новую позицию», – отметил министр правительства Москвы – начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Пользователи сервиса могут заключать электронные сделки и обмен документами об исполнении обязательств в электронной форме.

«Одним из преимуществ нового функционала является возможность автоматического предложения аналогов продукции, которое строится на основе сопоставления параметров требуемых товаров. Идентичный алгоритм будет использоваться для подбора комплектующих и расходных материалов: фильтры можно будет настроить как по стране и региону производства, так и по характеристикам продукции. Сегодня на Портале поставщиков работают более 50 тысяч заказчиков и 266 тысяч поставщиков из всех регионов страны. Регистрация на Площадке товарной кооперации откроет производителям доступ к госзаказу», – сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В дальнейшем сервис позволит рассчитывать все финансовые составляющие сделок непосредственно на площадке. Планируется расширение встроенных механизмов, например, появится возможность рассчитывать затраты на международную доставку.