Набиуллина рассказала, почему «все не будет по-прежнему»

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что «внешние условия изменились надолго, если не навсегда». Она подчеркнула, что в условиях снижения импорта необходимо переориентировать производство на внутренний рынок и задуматься о проблеме неравенства, потому что это не только социальная проблема, но и экономическая. Трансляция ее выступления велась на официальном сайте ПМЭФ.

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«Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему уже не будет. А что не будет? Внешние условия значимо изменились надолго, если не навсегда. Мы как страна в текущий момент теряем в международном разделении труда, потому что экспорт у нас — с дисконтом, импорт — с премией. И в этом смысле нужно переосмыслить выгоды от экспорта. У нас поступает валютная выручка в страну, но если на нее не покупается импорт, нужно переосмыслить и думать о том, чтобы значительная часть производства работала на внутренний рынок», — заявила Набиуллина.

Вторая проблема, по ее словам, заключается в распределении богатства среди людей. Глава ЦБ назвала ее не только социальной, но и экономической, поскольку неравенство доступа к образованию отражается на производительности труда.

