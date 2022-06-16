Не кредитом единым: Банк России поддержит МСП

В связи со снижением ключевой ставки до 9,5% принято решение о возврате к тем параметрам фондирования банков — участников Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которые действовали до 15 марта 2022 года. Занимать МСП теперь смогут под фиксированную ставку в 9,5% годовых.

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Кроме того, для сектора дополнительно запущена временная программа поддержки оборотного кредитования — также с фиксированной ставкой 9,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

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Регулятор облегчает финансирование

На реализацию основной Программы на новых условиях Банк России выделит 100 млрд рублей сверх фактически использованного лимита на 15 июля 2022 года. Параметры временной программы поддержки оборотного кредитования не изменяются.

Решение о поддержки МСП, подчеркнул регулятор, было принято после резкого увеличения ключевой ставки до 20% 28 февраля 2022 года. Сниженные ставки будут действовать с 15 июля 2022 года. Предельная ставка для конечных заемщиков в рамках программы будет установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на 3 п.п. Также будут сняты ограничения на предоставление в рамках основной программы кредитов на пополнение оборотных средств, которые были введены в связи с запуском временной программы поддержки оборотного кредитования.

Впрочем, регулятор намерен оказать МСП не только финансовую поддержку. Как заявил директор по развитию сектора роста Московской биржи Дмитрий Таскин, в дальнейшем получит распространение достаточно большое количество инструментов, направленных на облегчение финансирования деятельности малого и среднего бизнеса.

«За последнее время произошли существенные изменения, в том числе в регулировании, появились новые инструменты привлечения финансирования, биржевые инструменты, в первую очередь биржевые облигации, когда регистрация происходит на бирже, и эмитенту не нужно обращаться за регистрацией выпусков в Центральный банк. Таким образом, процесс выхода на биржу становится существенно короче и эффективнее для эмитентов», — цитирует «Прайм» заявление Дмитрия Таскина, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы рассчитываем, что инструмент поручительства от "Корпорации МСП" наконец заработает, потому что это поможет и будет способствовать привлечению на рынок средств институциональных инвесторов», — добавил представитель Мосбиржи. По его словам, если речь идет об относительно небольших компаниях — субъектах малого и среднего бизнеса, то средний объем размещения облигаций на бирже относительно небольшой — порядка 250 млн рублей.

Дмитрий Таскин отметил, что приход профессиональных игроков позволит стабилизировать рынок в целом. «Если на рынок придут управляющие компании, если будут создаваться биржевые фонды, то это, конечно, существенным образом позволит снизить риски конечных инвесторов, потому что инвестор будет иметь дело не с единичной историей, а с целым диверсифицированным портфелем, аллоцированным на сегмент высокодоходных облигаций. Таким образом, мы существенным образом снизим риски конечных инвесторов и создадим предпосылки, чтобы увеличить потенциальный спрос», — подчеркнул он.

От государства нужны гарантии

Стабилизация экономики заключается не только в жестких мерах воздействия на ключевые факторы или инструменты, как например изменение ключевой ставки, но и прозрачность и доступность рынка кредитования и финансирования, указала «Эксперту» генеральный директор ABE Consulting, руководитель Общественной приемной города Москва Оксана Айсина. Данные действия Центрального банка в большей степени и направлены именно на это. Здоровая экономика отличается сильным эшелоном конкурентных компаний сегмента малого и среднего бизнеса и доступным финансированием.

К сожалению, на сегодняшний день тяжело говорить о наличии и первого и второго, однако тут, собственно, и должно вмешаться государство, уверена эксперт. Все прекрасно понимают, что сейчас любой компании тяжело привлечь финансирование, не предоставив как минимум должного обеспечения. Поддержка Корпорации МСП как раз и направлена на решение данной проблемы. Упрощенные процедуры выхода компаний на биржи при должной работе механизма также дадут возможности привлечения финансирования, а также откроют дополнительные возможности и предоставят дополнительные инструменты развития малому и среднему бизнесу.

Оксана Айсина отметила и возможные риски упрощения процедуры. Прежде всего это возможность невыплат (непогашения обязательств). В данном контексте инвесторы должны позаботиться об оценке. Но учитывая предполагаемый положительный эффект роста спроса, стабилизации рынка долговых ценных бумаг, развития малого и среднего бизнеса и, как следствие, подъёма экономики в целом, было бы неплохо увидеть поддержку государства в виде каких-либо гарантий. Примером может служить развитие системы обеспечения финансирования со стороны Корпорации МСП.

Бизнес будет подстраховываться

Установление плавающей ставки в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП вполне может быть расценено как еще одна мера поддержки со стороны государства, подтвердил «Эксперту» специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян. Для российского рынка плавающая ставка (еще ее называют переменной или регулируемой) — явление нетипичное. В данный момент доля отечественного бизнеса, который использует ее при кредитовании, составляет менее 20%, в то время как в европейских странах — 80-90%.

Во многом нежелание бизнеса активно пользоваться переменной процентной ставкой связано с экономической нестабильностью, пояснил аналитик. Плавающая кредитная ставка более выгодна в периоды, когда экономика находится в спокойном состоянии, но также и в период восстановления экономики. В случае с регулируемой ставкой, при снижении базовых показателей у заемщика нет необходимости искать возможности для рефинансирования кредита — процентные выплаты сокращаются автоматически.

Тот факт, что Банк России принял решение о снижении ставок в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП, может свидетельствовать о том, что в ближайшее время регулятор не планирует резкого увеличения ключевой ставки. Ситуация становится более стабильной и предсказуемой, предположил Сергей Григорян.

Плавающая кредитная ставка всегда рассчитывается по определенной формуле, она привязана либо к конкретным рыночным индексам (MosPrime, LIBOR), либо к ставке ЦБ РФ. В данном случае, учитывая геополитическую ситуацию и состояние экономики, привязка к ставке ЦБ более оправдана. Дальше банк добавляет свою маржу/наценку, которая может составлять 2-5%. Из этого складывается итоговая процентная ставка для конечного заемщика.

С 15 июля 2022 года в рамках основной программы Банк России будет предоставлять банкам кредиты по ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 процентных пункта. Это означает, что при действующей ключевой ставке 9,5% банки будут получать кредиты под 8% годовых, пояснил Сергей Григорян. Для конечного заемщика итоговая ставка по кредиту не должна превышать ставку рефинансирования более, чем на 3 п.п., то есть быть больше 12,5% годовых. В случае дальнейшего снижения ставки, условия для заемщиков будут становиться более выгодными.

Обычно кредитным договором оговариваются периоды, в которые пересматривается ставка по кредиту. Как правило, минимальный период оставляет 3-6 месяцев. Это означает, что в переделах обозначенного отрезка заемщик будет платить по определенной ставке, после чего она может измениться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от изменения величины базового показателя, в данном случае — ключевой ставки ЦБ.

Традиционно кредиты, оформленные по плавающей ставке, сложнее рефинансировать, банки менее охотно идут на это, продолжил Сергей Григорян. Поэтому достаточно часто бизнес, оценивая риски, может подстраховаться, взяв часть денег по переменной ставке, а часть по фиксированной.

Также, по мнению эксперта, для банков будут эффективны такие меры поддержки для бизнеса в кризисных условиях, как установление комиссионных каникул на прогнозируемый критический период (от 2 до 6 месяцев). Эта мера поддержит текущих клиентов и будет способствовать притоку новых, ушедших от менее гибких игроков.

Банки могут предложить действующим клиентам реструктуризировать кредит или пересмотреть условия договоров, не дожидаясь просрочек по платежам. А для незакредитованных клиентов с активными расчетными счетами актуальным будет оформление кредитов с отложенными платежами или государственным субсидированием (если оно возможно) для осуществления выплат по зарплатам и аренде, заключил Сергей Григорян.