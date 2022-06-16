«Норникель» построит завод по производству меди в Мурманской области за 140 млрд рублей

Горно-металлургическая компания «Норникель» инвестирует в строительство завода по производству меди в Мончегорске (Мурманская область) в общей сложности 140 млрд рублей.

Соглашение о создании нового медного производства в Мончегорске подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Мурманской области Андрей Чибис и старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Проект с рабочим названием «Большая медь» стартует в этом году. Предполагается, что он позволит увеличить выработку продукции на 40% и поднимет производительность труда в 2,5 раза. При этом выброс газов при производстве сократится на 99,5%.

В «Норникеле» отмечают, что проект является частью стратегии компании по модернизации и замене устаревших и неэкологичных технологий. Одним из его этапов стало закрытие в марте прошлого года металлургического цеха «Кольской ГМК».

Подготовка к строительству завода началась в декабре 2021 года. Как сообщалось на сайте компании, новое медное производство в Мончегорске будет работать по современной технологии «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» с минимальным воздействием на окружающую среду. Уточнялось, что строительство планируется завершить в 2025 году. Мощность предприятия должна составить 150 тыс. т меди в год, на нем будут работать более 1 000 сотрудников.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что это одно из важнейших соглашений, которое подписывает Заполярье на полях ПМЭФ. В своем Telegram-канале он написал, что на площадь нового завода составит более 100 футбольных полей.

Также глава региона сообщил, что в Мончегорске «Норникель» построит новый жилой микрорайон. «Новый микрорайон с 2 тыс. квартир — это большие инвестиции в город Мончегорск. Мы нашему крупнейшему налогоплательщику и работодателю благодарны не только за то, что сейчас ведется работа, работают все производства, но и за принятое решение. Нам удалось сейчас подойти к подписанию документа по запуску строительства завода и, конечно, по развитию Мончегорска», — цитирует губернатора ТАСС.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.