Норвежская крона — кому она нужна?

Утром 16 июня курс доллара по отношению к норвежской кроне вырос до уровня 10,0 крон за доллар — максимума для валютной пары с мая 2020 года. На первый взгляд, крона — валюта достаточно интересная, но, уверены участники российского валютного рынка, она вряд ли сможет заменить на торгах швейцарский франк, торги по которому с 14 июня из-за санкций Швейцарии в отношении России остановила Московская биржа.

По крайней мере, такое мнение высказывают аналитики, опрошенные агентством «Прайм».

«По кроне ответ простой: она не может выступить убежищем по причине малого количества банков, готовых открывать счета, и, соответственно, сложностей с дальнейшим использованием кроны», — заявил генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Так он ответил на вопрос, может ли валюта Норвегии, получающей прибыль от экспорта дорогой нефти, стать защитным вложением для россиян и заменить в корзине сбережений швейцарский франк.

С этим мнением согласен и аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он указывает, что норвежская крона (равно как и другая экзотическая валюта) будут интересны только при условии легкости конвертации в рубли и обратно и доступности надежных способов вложения средств граждан.

«Наличная норвежская валюта, например, продается только в двух московских банках, с громадным спрэдом между ценой покупки и продажи. Депозитов в кронах наши банки не предлагают, поэтому эта валюта точно не станет альтернативой доллару или евро», — добавляет он.

Норвежская крона относится к так называемым сырьевым валютам, то есть ее курс сильно зависит от конъюнктуры рынка сырья, как и экономика Норвегии, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Соответственно в случае появления факторов, которые способны серьезно ослабить глобальный сырьевой спрос, курс норвежской кроны снижается к другим валютам вслед за ценами на сырье.



Сейчас на фоне высокой инфляции ключевые центробанки вынуждены ужесточать монетарную политику, указывает аналитик. Раньше других к этому процессу приступила ФРС и осуществляет его довольно агрессивно. Это способствует укреплению доллара относительно других валют; в результате его индекс (отношение к шести ключевым валютам) торгуется вблизи достигнутых недавно 20-летних вершин. На этом фоне и норвежская крона подешевела к доллару, обновив на текущей неделе двухлетний минимум.



Кроме того, продолжает Бабин, ужесточение монетарной политики ведет к замедлению экономики, которая и без того испытывает проблемы. Все это способно ослабить мировой спрос на сырье, которое может всерьез и надолго подешеветь, что окажет давление на все сырьевые валюты. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе динамика норвежской кроны, скорее всего, будет относительно слабой. На краткосрочном горизонте (несколько недель — месяц) возможно возвращение пары USD/NOK к 10 (10 норвежских крон за доллар США).

Однако затем, полагает эксперт, возможно продолжение ее роста (то есть, ослабление кроны) в район 10,8. На долгосрочном горизонте мы можем увидеть движение норвежской кроны в район исторического минимума по отношению к доллару — 12,14.

При этом, обращает внимание Дмитрий Бабин, в России почти отсутствует практическая возможность вложения рублей в норвежскую крону, поскольку она не торгуется на бирже и редко встречается в банках.

Вопросов по кроне много, а возможностей мало

Главные события недели, влияющие на норвежскую крону, связаны с важнейшим заседанием ФРС США в среду, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. На нём принято беспрецедентное решение о повышении процентной ставки сразу с 1% до 1,75%. Это делает доллар более привлекательным для инвестиций, по сравнению с другими валютами, включая и крону.

Кроме того, увеличение стоимости денег относительно снижает возможности покупок сырьевых активов, в том числе нефти. Это еще один негатив для экономики Норвегии и её валюты. Котировки Brent упали со 125 долл./барр. 14 июня до 119,5 долл. 16 июня. Этому способствовали вышедшие в среду данные о наращивании запасов в США почти до 2 млн барр. — при прогнозе их снижения на 1,3 млн барр.

В результате доллар к кроне уже поднялся выше принципиального технического и психологического «круглого» уровня 10,0 — максимума с мая 2020 года. В случае весьма вероятного закрепления цены выше этого рубежа возможно движение к следующей технической цели — 10,8-11, указывает Гойхман

До конца текущей недели инвесторы обратят внимание на новости центробанков. В четверг это будут заседания Банка Англии и НБ Швейцарии. В пятницу — выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и отчёт по денежно-кредитной политике Федрезерва. В последний день недели обратят на себя внимание данные по инфляции в еврозоне и по числу действующих буровых установок в США. Наиболее вероятный диапазон движения котировок пары доллар/крона на ближайшие дни, по словам аналитика, — 9,5—11.

В дальнейшем, уверен Марк Гойхман, этот актив будет иметь склонность к росту из-за анонсированного ФРС ужесточения её политики и дальнейшего повышения ставки примерно до 3,4-3,5% в течение полугода. В результате исторический максимум на уровне 12,1, достигнутый в допандемическом феврале 2020 года, может быть повторён.

Для россиян же, соглашается Марк Гойхман, вложения в норвежскую крону не слишком перспективны. Не только из-за вероятного её ослабления в предстоящие месяцы. Но и во многом из-за того, что такая инвестиция в российских условиях малоликвидна. Крона не относится к числу наиболее востребованных, распространённых валют в наших банках. Наличные кроны получить крайне затруднительно. А операции по их купле-продаже сопровождаются невыгодными курсами, большими спрэдами и комиссиями.