Офицер армии США назвал «секретное оружие» России в спецоперации на Украине

Американский офицер Брент Иствуд назвал «секретное оружие» России в специальной военной операции на Украине.

В своей колонке для 19Fortyfive, выдержки из которой публикует РИА Новости, он написал, что боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», разработанные на «Уралвагонзаводе», – это и есть секретное оружие Москвы на поле боя.

По словам специалиста, БМПТ буквально «следуют по пятам» за Т-72 и Т-90, чтобы улучшить тактику ведения маневренных боевых действий бронетанковыми войсками. При этом, как отметил офицер армии США, «Терминатор» сковывает пехоту противника беглым массированным огнём и подавляет солдат, которые оснащены переносными противотанковыми установками.

«Пока БМПТ стягивает на себя живую силу, танки могут продвигаться вперед и прорывать вражеские оборонительные рубежи», – пояснил Иствуд.

Кроме того, он уточнил, что машина оснащена самыми последними средствами защиты третьего поколения «Реликт» и броней, которую можно увидеть только на современных российских танках.

«Вооружение "Терминатора" впечатляет: на нём установлены две 30-миллиметровые пушки 2А42, которые могут осуществить десять выстрелов в секунду и придать ему интересный внешний вид. Помимо этого, в арсенале БМПТ есть управляемые ракеты "Атака" и минометы», – резюмировал американский офицер.

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Боевая машина «Терминатор» предназначается для оказания огневой поддержки танкам и бронемашинам в городских условиях. Она способна поражать лёгкие бронированные цели, танки и боевые машины пехоты. Также «Терминатор» при взаимодействии с комплексами противовоздушной обороны способен уничтожать вражеские вертолеты.

Машина передвигается при помощи ходовой части взятой от танка Т-72, несёт четыре пусковые установки 9 М120 «Атака», две автопушки 2А42 калибром 30 мм, два гранатомета АГ-17Д и один спаренный пулемет ПКТМ. Дистанция для поражения целей «Терминатора» достигает 6 км. Машина рассчитана на экипаж из пяти человек.

