Переосмысливая выгоду: Россия уходит от экспортной модели

Необходимо переосмыслить выгоды от экспорта, а производство должно работать на внутренний рынок, заявила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, в России нужно производить больше конечной продукции.

«Мы как страна сейчас теряем от международного разделения труда, и в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Нужно наконец думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», - цитирует председателя ЦБ РФ ТАСС.

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В данном контексте стоит отметить, что «Эксперт» еще в январе текущего года до начала спецоперации на Украине и, соответственно, до введения странами Запада антироссийских санкций в программной статье главного редактора Татьяны Гуровой «Почему мы бедны» выступил с развернутым экономическим обоснование тезиса, согласно которому много производить, потреблять и инвестировать в производство лучше, чем много экспортировать, а условная «бедность» России является следствием недооценки роли внутреннего потребления, недостаточного акцента в экономической стратегии на импортозамещение и слишком маленького объема инвестиций в основной капитал.

В текущих экономических реалиях предложенный тогда подход к решению насущных проблем становится все более актуальным. Об этом красноречиво свидетельствует заявление главы отечественного финансового регулятора на ПМЭФ.

Отметим, что накануне РБК опубликовал развернутое высказывание генерального директора Госкопорации «Ростех» Сергея Чемезова на аналогичную тему. «Прежде всего хочу верить, что происходящее изменит отношение потребителей к российскому. И наконец-то в споре с “боингом” победит отечественный самолет, а специалист по закупкам где-нибудь в областной больнице, выбирая между импортным медицинским прибором и отечественным, перестанет ставить нашему производителю палки в колеса. Чтобы иметь свое, надо покупать свое — по-другому не бывает», — констатировал глава «Ростеха», уточнив, впрочем, что утрата в моменте доступа к отдельным товарам, технологиям, комплектующим, по его мнению, не должна являться сигналом для тотального импортозамещения, так как замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно.

«Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально», — отметил Сергей Чемезов, подчеркнув, однако, что в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность, необходимость технологического суверенитета очевидна. К таким сферам он отнес в первую очередь гражданское авиастроение, энергетическое и тяжелое машиностроение, нефтегазовое оборудование, приборостроение.

«Какие-то проблемы мы решим быстро, на какие-то уйдет год-два, а какие-то потребуют значительно больше времени. Поэтому надо четко расставлять приоритеты и понимать, что необходимо здесь и сейчас, а что подождет. Именно таким мне видится “умное” импортозамещение», — резюмировал глава «Ростеха»,

Во многом схожую точку зрения имеет и часть экспертного сообщества. «Глупо создавать производства, которые имеют низкую производительность труда и при этом легко замещаются дешевым импортом. В данном случае тот подход, который у нас был до последнего времени, является довольно рациональным. Основными экспортными отраслями в последнее время были топливная индустрия, цветная металлургия, производство вооружений, производство зерна и сельхозпродукции и так далее. В них производительность труда была высокой. Когда мы покупаем за рубежом то, что нам необходимо, но развиваем внутри России отрасли с высокой производительностью труда – это правильно. Но лишь в условиях, когда нет санкций, когда нас не отрезают от критически важных отраслей. Поэтому здесь необходим баланс. В каждой из важных отраслей должны быть национальные игроки, которые держат 25-30% рынка с возможностью масштабирования. Например, уходят с рынка автомобилей основные западные бренды, а условный АвтоВАЗ берет и увеличивает производство в 2-3 раза, снимая кризис», — заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Таким образом, можно констатировать, что при наметившимся понимании представителями элит общей необходимости переосмысления экспортных выгод ключевым вопросом сейчас становятся именно определение конкретного списка приоритетных для развития производства, инвестиций и стимулирования внутреннего потребления отраслей. С точки зрения повышения национального благосостояния и роста ВВП данный список, очевидно, должен быть несколько шире, чем приведенный находящимся в прагматичных рамках корпоративной целесообразности главой «Ростеха».

Кроме того, нам, наверное, не имеет смысла упрекать Запад в предательстве. Его политэкономические интересы на протяжении практически всей истории не совпадали с российскими. В лучшем случае можно найти лишь не слишком полные и не слишком долгосрочные совпадения в определённые исторические моменты. Россию, ставшую отличником глобализации и успевавшую в последние 20 лет по всем глобальным экономическим предметам, уже не в первый раз пытаются исключить из «школы» за плохое, по мнению части учителей, поведение.

Рассчитывать же на то, что, несмотря на полученный от западного мира очередной жесткий урок, в отношениях с Востоком-то у нас в долгосрочной перспективе все без вариантов будет совсем иначе, не стоит. «Эксперт» в упомянутой выше статье спрогнозировал, что увеличение доли локального производства станет трендом ближайших лет для многих стран. Сейчас это подтверждается практикой, например, Китае, до сих пор закрытом из-за коронавирусных катаклизмов и не спешащем снова распахивать для торговых караванов, откуда бы они не шли, ворота в своей великой стене. Значит альтернативы уходу экономики РФ от экспортной модели прошлых лет все-таки нет. И этот демарш на все сто процентов находится в тренде текущих глобальных общемировых процессов.