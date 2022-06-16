Переоценка увеличила объем международных резервов РФ

Международные резервы РФ на 10 июня составили $594,6 млрд, увеличившись за неделю на 0,6%, или на $3,3 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что увеличение произошло в результате положительной переоценки.

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«Международные резервы по состоянию на 10 июня составили 594,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,3 млрд долларов США, или на 0,6%, в результате положительной переоценки», — говорится в сообщении ЦБ.

На 3 июня международные резервы РФ оценивались в $591,3 млрд, на 27 мая — в $589,6 млрд, на 20 мая — в $583,4 млрд. Объем резервов менялся также в результате финансовых переоценок.

Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

