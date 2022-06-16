Песков прокомментировал визит в Киев лидеров ФРГ, Франции и Италии

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – прокомментировал, визит лидеров Франции Германии и Италии в Киев.

По мнению представителя Кремля, тема зерна, наверное, будет обсуждаться в ходе визита Эммануэля Макрон, Олафа Шольца и Марио Драги в столицу Украины Киев. При этом, пресс-секретарь главы России, признался, что суть позиции киевских властей по данному вопросу, пока не понятна, передаёт РИА Новости.

«Мы с вами все знаем, что мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну, – подчеркнул Песков. – Мы знаем готовность нашей страны, которая была объявлена Владимиром Путиным, способствовать урегулированию этого кризиса, способствовать вывозу из украинских портов зерна. Мы знаем о других усилиях, наших турецких коллег и так далее, но мы пока точно не знаем, хочет ли этого Украина, готова ли она, потому что на этот счёт они молчат».

Кроме того, по его словам, в Кремле надеются, что лидеры Франции, ФРГ и Италии не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием, что продлит страдания людей, а сподвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел.

«Надеемся, что Макрон, Шольц и Драги, а также президент Румынии, который будет там в Киеве вместе с ними, не будут концентрироваться только на поддержке Украины путём дальнейшего накачивания в неё оружия. Это абсолютно бесполезно, это продлит страдания людей, просто нанесет дальнейший новый ущерб этой стране. Мы будем верить, что они используют этот контакт для того, чтобы сподвигнуть Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел», – резюмировал Путин.

