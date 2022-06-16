Подсанкционная нефть завоевала новых крупных потребителей

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2022-2023 годах. Такая оценка содержится в ежемесячном докладе этой организации, опубликованном 15 июня. Падение добычи нефти в России, ранее предсказанное этой организацией на ближайшее время, «переносится» с нынешних мая-июня на будущий год. Объяснения причин роста производства российской нефти в прошедшем месяце МЭА не дает. Однако известно, что рост добычи в мае по сравнению с апрелем на 1,7% был вызван переориентацией экспортных потоков из Евросоюза на Восток. Прежде всего, в Китай и Индию. В последнем случае Россия стала вторым после Ирака поставщиком нефти, оттеснив на третье место Саудовскую Аравию.
Битва прогнозов
Прогнозы ситуации на глобальном углеводородном рынке отличаются субъективностью, причем она только возрастает. Достоверность тех или иных оценок зависит, во-первых, от геополитической ангажированности, во-вторых, точности базовой информации, которая иногда специально искажается участниками рынка, ну а в третьих, трудно предусмотреть погодные аномалии и неожиданные технические форс-мажорные обстоятельства.
Не случайно между представляющими интересы потребителей нефти из ОЭСР МЭА и производителей — ОПЕК, не утихает своего рода прогнозная война. Она дошла до того, что ОПЕК уже не использует оценки и прогнозы МЭА при составлении своих отчетов. А санкционный удар по России привел к тому, что с 9 апреля официальные статистические данные по добыче и экспорту энергоресурсов Росстат не публикует.
Поэтому не удивительно, что оценки сегодняшней энергетической ситуации и прогнозы, представляемые МЭА, ОПЕК и американскими аналитическими структурами, существенно отличаются друг от друга. Естественно, в сторону, выгодную для противоборствующих прогнозистов.
В докладе МЭА от 15 июня указывается, что спрос на нефть в мире в этом году должен увеличиться на 1,8 млн баррелей в сутки — до 99,4 млн барр./сутки. Эта оценка осталась без пересмотра по сравнению с предыдущим докладом.
ОПЕК в представленном 14 июня своем докладе также не стала пересматривать прогноз по росту спроса на нефть в этом году. Но её ожидания значительно оптимистичнее для добывающих стран: рост на 3,36 млн барр./сутки, до 100,29 млн. «бочек».
В свою очередь, Управление энергетической информации минэнерго США находится посередине прогнозного противостояния. Глобальный спрос может увеличиться на 2,28 млн барр./сутки по сравнению с 2021 годом — до 99,61 млн баррелей. Соответственно прогноз был скорректирован вверх на 0,06 млн барр./сутки.
На рост глобального спроса играет надежда на окончание локдаунов в Китае. Против — существенное замедление темпов роста мирового ВВП по сравнению с 2021 годом.
К тому же в конце этого года может завершится глобальное перераспределение энергетических потоков. Евросоюз обязался ввести частичное нефтяное эмбарго против России. Объемы снижения экспорта на этом направлении, в зависимости от уровня реализации санкционных планов Еврокомиссии, могут составить от 2 до 3 млн баррелей в сутки. Их надо куда-то пристроить, с нашей стороны. С европейской — найти им замену. Что не так то просто.
В преддверии такого напряженного исхода МЭА впервые представило прогноз на 2023 год. Аналитики агентства ожидают ускорение роста глобального спроса до 2,2 млн барр./сутки. После чего спрос в целом дойдет до 101,6 млн баррелей, превысив наконец допандемический уровень.
При этом МЭА подчеркивает, что 80% роста спроса на нефть в 2023 году обеспечат страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), члены которой ждут замедления роста ВВП. Но в этом году основным локомотивом роста спроса видится именно ОЭСР.
ОПЕК пока не представила своего видения нефтяных перспектив 2023 года.
В минэнерго США считают, что спрос в 2023 году вырастет еще на 1,69 млн барр./сутки по сравнению с его предыдущим прогнозом и составит 101,32 млн баррелей. Что немного меньше, чем прогнозировалось ранее.
Застывшее предложение
В последнем докладе МЭА также привлекается внимание к тому, что страны ОПЕК+ в прошедшем месяце в очередной раз не смогли достичь уровня добычи, разрешенного соглашением этого объединения. Так, в мае добыча нефти 23 странами-участниками ОПЕК+ оставалась на уровне 43,26 млн барр./сутки, несмотря на неожиданный рост добычи в России.
Добыча стран только ОПЕК вообще снизилась на 210 тыс. барр./сутки, до 28,52 млн барр./сутки. Сказалось существенное сокращение добычи в Нигерии. А главное — обрушение этого показателя в Ливии.
В мае в этой стране добыча упала вдвое. В июне вообще практически прекратилась. И вместо 1,1 млн баррелей там производится менее 100 тыс. баррелей в день. Министр нефти Ливии Мохаммед Аун сообщил, что в стране вообще полностью прекращена добыча нефти, а месторождения закрыты. Остановка добычи черного золота вызвано продолжающейся политической нестабильностью в Ливии и новыми вспышками насилия между противоборствующими силами.Прекращение Ливией добычи черного золота стало одним из факторов роста мировых цен на нефть. В частности, стоимость нефти марки Brent впервые с начала марта поднималась в начале июня выше отметки в $125 за баррель.
Однако добыча в странах-не членах ОПЕК, но участвующих в соглашении, выросла на 200 тыс. барр./сутки, до 14,74 млн баррелей. Максимальный прирост показали Россия и Казахстан. В совокупности добыча ОПЕК+ выросла на 140 тыс. барр./сутки вместо разрешенных соглашением 432 тыс. барр./сутки.
Таким образом, ОПЕК+, по расчетам МЭА, отстает от плана по добыче нефти уже на 2,8 млн барр./сутки.
Русское энергетическое чудо
В МЭА делают ставку на то, что мировой нефтяной рынок достигнет сбалансированного состояния к концу этого года за счет замедления роста спроса и увеличения мировых поставок нефти.
Однако в ОПЕК с этим не совсем согласны. Генеральный секретарь нефтяного картеля Мохаммед Баркиндо предупреждает, что глобальный дефицит нефти сейчас варьируется в районе 1 млн баррелей в сутки. А антироссийское нефтяное эмбарго может удвоить эту цифру.
В результате может произойти не прогнозируемый скачок цен. Правда, Баркиндо вообще, как правило, избегает предсказывать точные цифры. Но за него 7 июня на конференции Financial Timesне в Сингапуре это сделал Джереми Вейр, глава Trafigura, одного из крупнейших в мире независимых нефтетрейдеров.
Он утверждает, что в конце этого года мировые цены на нефть могут показать «параболическое» движение, поднявшись до рекордных максимумов и спровоцировав замедление глобального экономического роста: «Ситуация критическая. Я действительно думаю, что в следующие шесть месяцев нас ждут проблемы, (...) когда дело дойдет до этого параболического состояния, рынок может сдвинуться, и цены могут действительно сильно вырасти». А именно до $150 за баррель, превысив максимум 3 июля 2008 года ($143 за бочку).
Авторы доклада МЭА, конечно, не разделяют алармистские настроения Вейра. Но все же предупреждают, что мировой нефтяной баланс может оказаться недолговечным из-за ужесточения санкций в отношении России, восстановления спроса на нефть в Китае и неоднозначными перспективами Ливии.
В этой связи МЭА с удивлением отмечает тот факт, что в мае в России выросла добыча нефти. По данным агентства — на 130 тыс. барр./сутки после падения на 930 тыс. барр./сутки в апреле, составив 10,55 млн барр./сутки. Тем самым на долю России пришелся наибольший прирост добычи в странах ОПЕК+.
Однако в МЭА считают (или, можно, сказать, надеются), что в июне 2022 г. добыча нефти в России останется на уровне мая, а затем начнет снижаться по мере постепенного введения эмбарго ЕС на российскую нефть.
В результате, согласно этому видению, в 2023 году добыча нефти в России должна рухнуть на 3 млн баррелей в сутки — до 8,7 млн «бочек». Впрочем, аналитики МЭА прогнозируют такой исход с марта этого года, оповестив участников рынка, что это непременно должно было случиться уже в прошедшем месяце.
ОПЕК также ожидает снижения объема добычи нефти в России. Но только на 500 тыс. барр./сутки по сравнению с 2021 годом — до 10,37 млн барр./сутки. То есть, не более, чем на 5%. Такую же цифру дает и вице-премьер Александр Новак.
Что же касается майского роста добычи, случившегося после апрельского провала в почти 1 млн баррелей в сутки, то хотя показатели пока и не слишком впечатляют, но, по прогнозу Новака, эта тенденция продолжается и в июне.
Дело в том, что российским нефтяникам несмотря на санкционное давление, особенно в сфере страхования и фрахтовки перевозок, удалось, видимо, в значительно переориентировать экспортные потоки с Запада на Восток и Юг.
Так, по данным Хельсинского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), опубликованным 15 июня немецкой газетой Handelsblat, Китай уже стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, оттеснив Германию с первого места.
Согласно расчетам CREA, Россия с 24 февраля заработала более 93 млрд. евро на продаже всех углеводородов. Из этой суммы 57 млрд евро обеспечил ЕС (Германия — 12,1 млрд евро).
Однако, Китай с конца февраля импортировал энергоресурсов из России на 12,6 млрд евро. 9 июня Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот России и Китая в период с января по май 2022 года вырос на 28,9%, достигнув показателя в $65,81 млрд. Российский импорт, в основном энергетический, вырос на 46,5%, достигнув $41,25 млрд.
К тому же, по сообщению, Reuters, Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию. Первое место пока удерживает Ирак, а Саудовская Аравия сместилась на третье.
На индийские НПЗ в прошлом месяце поступило около 819 тыс. баррелей российской нефти (в апреле — всего 277 тыс.). На российские сорта пришлось около 16,5% всего импорта в страну в мае. Как поясняет Reuters, интерес европейских покупателей к российской нефти после санкций снизился, поэтому Индия может покупать ее с большим дисконтом. По разным оценкам, он может достигать до $30 за баррель.
Сходные ценовые условия Москва предложила несколько дней назад и Исламабаду.