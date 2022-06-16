Подсанкционная нефть завоевала новых крупных потребителей

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2022-2023 годах. Такая оценка содержится в ежемесячном докладе этой организации, опубликованном 15 июня. Падение добычи нефти в России, ранее предсказанное этой организацией на ближайшее время, «переносится» с нынешних мая-июня на будущий год. Объяснения причин роста производства российской нефти в прошедшем месяце МЭА не дает. Однако известно, что рост добычи в мае по сравнению с апрелем на 1,7% был вызван переориентацией экспортных потоков из Евросоюза на Восток. Прежде всего, в Китай и Индию. В последнем случае Россия стала вторым после Ирака поставщиком нефти, оттеснив на третье место Саудовскую Аравию.

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Битва прогнозов

Прогнозы ситуации на глобальном углеводородном рынке отличаются субъективностью, причем она только возрастает. Достоверность тех или иных оценок зависит, во-первых, от геополитической ангажированности, во-вторых, точности базовой информации, которая иногда специально искажается участниками рынка, ну а в третьих, трудно предусмотреть погодные аномалии и неожиданные технические форс-мажорные обстоятельства.

Не случайно между представляющими интересы потребителей нефти из ОЭСР МЭА и производителей — ОПЕК, не утихает своего рода прогнозная война. Она дошла до того, что ОПЕК уже не использует оценки и прогнозы МЭА при составлении своих отчетов. А санкционный удар по России привел к тому, что с 9 апреля официальные статистические данные по добыче и экспорту энергоресурсов Росстат не публикует.

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Поэтому не удивительно, что оценки сегодняшней энергетической ситуации и прогнозы, представляемые МЭА, ОПЕК и американскими аналитическими структурами, существенно отличаются друг от друга. Естественно, в сторону, выгодную для противоборствующих прогнозистов.

В докладе МЭА от 15 июня указывается, что спрос на нефть в мире в этом году должен увеличиться на 1,8 млн баррелей в сутки — до 99,4 млн барр./сутки. Эта оценка осталась без пересмотра по сравнению с предыдущим докладом.

ОПЕК в представленном 14 июня своем докладе также не стала пересматривать прогноз по росту спроса на нефть в этом году. Но её ожидания значительно оптимистичнее для добывающих стран: рост на 3,36 млн барр./сутки, до 100,29 млн. «бочек».

В свою очередь, Управление энергетической информации минэнерго США находится посередине прогнозного противостояния. Глобальный спрос может увеличиться на 2,28 млн барр./сутки по сравнению с 2021 годом — до 99,61 млн баррелей. Соответственно прогноз был скорректирован вверх на 0,06 млн барр./сутки.

На рост глобального спроса играет надежда на окончание локдаунов в Китае. Против — существенное замедление темпов роста мирового ВВП по сравнению с 2021 годом.

К тому же в конце этого года может завершится глобальное перераспределение энергетических потоков. Евросоюз обязался ввести частичное нефтяное эмбарго против России. Объемы снижения экспорта на этом направлении, в зависимости от уровня реализации санкционных планов Еврокомиссии, могут составить от 2 до 3 млн баррелей в сутки. Их надо куда-то пристроить, с нашей стороны. С европейской — найти им замену. Что не так то просто.

В преддверии такого напряженного исхода МЭА впервые представило прогноз на 2023 год. Аналитики агентства ожидают ускорение роста глобального спроса до 2,2 млн барр./сутки. После чего спрос в целом дойдет до 101,6 млн баррелей, превысив наконец допандемический уровень.

При этом МЭА подчеркивает, что 80% роста спроса на нефть в 2023 году обеспечат страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), члены которой ждут замедления роста ВВП. Но в этом году основным локомотивом роста спроса видится именно ОЭСР.

ОПЕК пока не представила своего видения нефтяных перспектив 2023 года.

В минэнерго США считают, что спрос в 2023 году вырастет еще на 1,69 млн барр./сутки по сравнению с его предыдущим прогнозом и составит 101,32 млн баррелей. Что немного меньше, чем прогнозировалось ранее.

Застывшее предложение

В последнем докладе МЭА также привлекается внимание к тому, что страны ОПЕК+ в прошедшем месяце в очередной раз не смогли достичь уровня добычи, разрешенного соглашением этого объединения. Так, в мае добыча нефти 23 странами-участниками ОПЕК+ оставалась на уровне 43,26 млн барр./сутки, несмотря на неожиданный рост добычи в России.

Добыча стран только ОПЕК вообще снизилась на 210 тыс. барр./сутки, до 28,52 млн барр./сутки. Сказалось существенное сокращение добычи в Нигерии. А главное — обрушение этого показателя в Ливии.

В мае в этой стране добыча упала вдвое. В июне вообще практически прекратилась. И вместо 1,1 млн баррелей там производится менее 100 тыс. баррелей в день. Министр нефти Ливии Мохаммед Аун сообщил, что в стране вообще полностью прекращена добыча нефти, а месторождения закрыты. Остановка добычи черного золота вызвано продолжающейся политической нестабильностью в Ливии и новыми вспышками насилия между противоборствующими силами.Прекращение Ливией добычи черного золота стало одним из факторов роста мировых цен на нефть. В частности, стоимость нефти марки Brent впервые с начала марта поднималась в начале июня выше отметки в $125 за баррель.

Однако добыча в странах-не членах ОПЕК, но участвующих в соглашении, выросла на 200 тыс. барр./сутки, до 14,74 млн баррелей. Максимальный прирост показали Россия и Казахстан. В совокупности добыча ОПЕК+ выросла на 140 тыс. барр./сутки вместо разрешенных соглашением 432 тыс. барр./сутки.

Таким образом, ОПЕК+, по расчетам МЭА, отстает от плана по добыче нефти уже на 2,8 млн барр./сутки.

Русское энергетическое чудо

В МЭА делают ставку на то, что мировой нефтяной рынок достигнет сбалансированного состояния к концу этого года за счет замедления роста спроса и увеличения мировых поставок нефти.

Однако в ОПЕК с этим не совсем согласны. Генеральный секретарь нефтяного картеля Мохаммед Баркиндо предупреждает, что глобальный дефицит нефти сейчас варьируется в районе 1 млн баррелей в сутки. А антироссийское нефтяное эмбарго может удвоить эту цифру.

В результате может произойти не прогнозируемый скачок цен. Правда, Баркиндо вообще, как правило, избегает предсказывать точные цифры. Но за него 7 июня на конференции Financial Timesне в Сингапуре это сделал Джереми Вейр, глава Trafigura, одного из крупнейших в мире независимых нефтетрейдеров.

Он утверждает, что в конце этого года мировые цены на нефть могут показать «параболическое» движение, поднявшись до рекордных максимумов и спровоцировав замедление глобального экономического роста: «Ситуация критическая. Я действительно думаю, что в следующие шесть месяцев нас ждут проблемы, (...) когда дело дойдет до этого параболического состояния, рынок может сдвинуться, и цены могут действительно сильно вырасти». А именно до $150 за баррель, превысив максимум 3 июля 2008 года ($143 за бочку).

Авторы доклада МЭА, конечно, не разделяют алармистские настроения Вейра. Но все же предупреждают, что мировой нефтяной баланс может оказаться недолговечным из-за ужесточения санкций в отношении России, восстановления спроса на нефть в Китае и неоднозначными перспективами Ливии.

В этой связи МЭА с удивлением отмечает тот факт, что в мае в России выросла добыча нефти. По данным агентства — на 130 тыс. барр./сутки после падения на 930 тыс. барр./сутки в апреле, составив 10,55 млн барр./сутки. Тем самым на долю России пришелся наибольший прирост добычи в странах ОПЕК+.

Однако в МЭА считают (или, можно, сказать, надеются), что в июне 2022 г. добыча нефти в России останется на уровне мая, а затем начнет снижаться по мере постепенного введения эмбарго ЕС на российскую нефть.

В результате, согласно этому видению, в 2023 году добыча нефти в России должна рухнуть на 3 млн баррелей в сутки — до 8,7 млн «бочек». Впрочем, аналитики МЭА прогнозируют такой исход с марта этого года, оповестив участников рынка, что это непременно должно было случиться уже в прошедшем месяце.

ОПЕК также ожидает снижения объема добычи нефти в России. Но только на 500 тыс. барр./сутки по сравнению с 2021 годом — до 10,37 млн барр./сутки. То есть, не более, чем на 5%. Такую же цифру дает и вице-премьер Александр Новак.

Что же касается майского роста добычи, случившегося после апрельского провала в почти 1 млн баррелей в сутки, то хотя показатели пока и не слишком впечатляют, но, по прогнозу Новака, эта тенденция продолжается и в июне.

Дело в том, что российским нефтяникам несмотря на санкционное давление, особенно в сфере страхования и фрахтовки перевозок, удалось, видимо, в значительно переориентировать экспортные потоки с Запада на Восток и Юг.

Так, по данным Хельсинского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), опубликованным 15 июня немецкой газетой Handelsblat, Китай уже стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, оттеснив Германию с первого места.

Согласно расчетам CREA, Россия с 24 февраля заработала более 93 млрд. евро на продаже всех углеводородов. Из этой суммы 57 млрд евро обеспечил ЕС (Германия — 12,1 млрд евро).

Однако, Китай с конца февраля импортировал энергоресурсов из России на 12,6 млрд евро. 9 июня Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот России и Китая в период с января по май 2022 года вырос на 28,9%, достигнув показателя в $65,81 млрд. Российский импорт, в основном энергетический, вырос на 46,5%, достигнув $41,25 млрд.

К тому же, по сообщению, Reuters, Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию. Первое место пока удерживает Ирак, а Саудовская Аравия сместилась на третье.

На индийские НПЗ в прошлом месяце поступило около 819 тыс. баррелей российской нефти (в апреле — всего 277 тыс.). На российские сорта пришлось около 16,5% всего импорта в страну в мае. Как поясняет Reuters, интерес европейских покупателей к российской нефти после санкций снизился, поэтому Индия может покупать ее с большим дисконтом. По разным оценкам, он может достигать до $30 за баррель.

Сходные ценовые условия Москва предложила несколько дней назад и Исламабаду.