Роботы-пылесосы: популярные модели для дома

Такие роботы самостоятельно и качественно могут впитывать большинство пыли в доме, добираться до самых отдаленных мест - туда, куда человек не сможет попасть самостоятельно. Самые лучшие роботы-пылесосы можно найти в подробке всех моделей на ресурсе Mobilegadjer.

Ещё одним серьезным преимущество роботов-пылесосов можно считать их разнообразие в ценовом плане. Сегодня существует большое количество бюджетных моделей этих устройств, которые можно приобрести для качественной уборки.

Kitfort KT-533

Это пример хорошего бюджетного пылесоса. С его помощью можно эффективно проводить как влажную, так и сухую уборку помещения. Пылесос оборудован большим количеством датчиков, с помощью которых он не просто эффективно передвигается по поверхности, не застревает, но ещё и умеет самостоятельно анализировать окружающее его пространство, подбирая таким образом оптимальный режим для его чистки.

Ещё одним весомым преимуществом можно назвать автономную работу, которая составляет порядка 120 минут на одном заряде. Для пылесоса стоимостью в 18 тысяч рублей набор функций более чем впечатляющий.

Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Продукция компании Xiaomi славится своим качеством за умеренную плату. Собственно, данный робот пылесос не стал исключением.

За скромную цену в 15 тысяч рублей пылесос предлагает хорошую мощность всасывания пыли в размере 25 Вт, низкий уровень шума и возможность интеграции в систему "Умный дом", то есть более разумного использования пылесоса.

Также стоит отметить и наличие сразу трехэтапной системы фильтрации воздуха при уборке, с помощью которой пыль не возвращается в комнату.

Dreame F9

Данный пылесос также обойдется примерно в 15 000 рублей. Он имеет 5 режимов работы, от выбора которых зависит качество и скорость уборки помещения.

Стоит выделить возможность управления пылесосом через удобное мобильное приложение, где можно тонко настроить его работу под индивидуальный запрос. Например, можно поставить уборку по расписанию и таймер, что крайне удобно. Можно ставить и виртуальные стены, чтобы пылесос не заходил на пространство, для него не предназначенное.