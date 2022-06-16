«Росатом» построит в Якутии атомную станцию малой мощности с реактором «ШЕЛЬФ-М»

Госкорпорация «Росатом» собирается построить в Республика Саха (Якутия) атомную станцию малой мощности (АСММ) с реактором «ШЕЛЬФ-М».

«Проект АСММ на базе РУ "ШЕЛЬФ-М" с установленной электрической мощностью до 10 МВт планируется реализовать в рамках комплексной федеральной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года". Ввод в промышленную эксплуатацию пилотной АСММ на базе РУ "ШЕЛЬФ-М" запланирован в 2030 году», — приводит ТАСС сообщение департамента коммуникаций «Росатома».

На Петербургском международном экономическом форуме представители госкорпорации подписали с властями республики соглашение о сотрудничестве для продвижения проектов АСММ «ШЕЛЬФ-М».

В «Росатоме» отмечают, что запуск станции позволит Якутии получить надежный источник электроснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, расположенных в удаленных районах с практически отсутствующей энергетической и транспортной инфраструктурой. В текущем году стороны планируют разработать и утвердить дорожную карту реализации проекта.

В настоящее врем я в Якутии уже реализуется проект сооружения АСММ российского дизайна на базе новейшей реакторной установки «РИТМ-200». Станция обеспечит стабильное энергоснабжение проекта освоения золоторудного месторождения «Кючус», которое является одним из крупнейших в РФ. Ввод в эксплуатацию АСММ в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Якутии запланирован на 2028 год.