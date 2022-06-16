Российский рынок акций растет на ПМЭФ как на дрожжах

Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к новостям с Петербургского международного экономического форума. Традиционно на этом мероприятии делаются важные заявления как по экономике страны в целом, так и по крупнейшим эмитентам акций.

Сейчас практически все компании перестали публиковать финансовые отчеты, многие ограничили поток внутрикорпоративных новостей. Поэтому любая информация очень важна и может привести к сильным движениям котировок.

Поскольку все компании с большей охотой говорят о позитиве, то неудивительно, что в предвкушении хороших новостей рынок акций начал день с роста. Ложкой дегтя попытался стать «Газпром», акции которого слабо снижались в первые минуты торгов — на них сильно давит сокращение поставок газа в Европу. Однако особых опасений за бумаги газовой монополии нет: все серьезные просадки будут выкупаться из-за их гигантской, более чем 16-процентной дивидендной доходности. До закрытия реестра акционеров, получающих право на годовые дивиденды, остается чуть более месяца.

Кроме того, частично выпадающие доходы от снижения объема прокачки будут компенсированы ростом цен на газ, стоимость которого в Европе сегодня с утра взлетела еще на 10% и превысила $1400 за тысячу кубов.

К исходу первого часа торгов «Газпром» вышел в «зеленую» зону.

На дорожающем газе все более и более интересными становятся акции крупнейшего российского производителя сжиженного газа «НоваТЭК», подавляющая доля поставок которого ориентирована на восточных направлениях.

В числе лидеров роста акции «Лукойла» и «Роснефти», подорожавшие за первый час торгов примерно на 2%. Для последних недель большая редкость, что обе бумаги движутся в одном направлении. С учетом того, что вчера акции «Лукойла» выросли почти на 6% без каких-либо причин, велика вероятность начала фиксации спекулятивной прибыли по ним.

А вот «Роснефть» вполне может продолжить восходящее движение. Бумага фундаментально выглядит очень сильно. Компания имеет достаточно высокую диверсификацию бизнеса в географическом плане и уже сейчас активно перенаправляет выпадающие объёмы в Индию. При этом совет директоров «Роснефти» дал положительную рекомендацию по выплате финальных дивидендов за 2021 год, а ранее принял решение о возобновлении «байбэка». Кроме того, за счёт проекта «Восток Ойл» «Роснефть» имеет хорошие шансы и дальше увеличивать масштабы сотрудничества со странами АТР, что выгодно выделяет её бизнес в долгосрочной перспективе, рассказал «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Техническим сопротивлением для акций «Роснефти» является район 407 руб. — в случае его пробоя рост может сильно ускориться. Но до тестирования преграды бумаге нужно подорожать еще примерно на 6%.

Утренний позитивный настрой отечественных инвесторов во второй половине дня может подпортить ухудшение внешнего фона, в том числе снижение цен на нефть, которая сегодня стоит дешевле $120 за баррель.

Вчера ФРС США приняла решение увеличить процентные ставки сразу на 0,75 п.п. — в прошлый раз так резко ставка поднималась в 1994 г. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что на следующем заседании ставка тоже может быть повышена на 0,5-0,75 п.п. Кроме того, был снижен прогноз по росту американской экономики.

Вчера на этих новостях американские фондовые индексы уверенно выросли, но сегодня фьючерсы на них падают примерно на 2%. В последние месяцы очень часто первой реакцией американских инвесторов становятся покупки на негативных новостях, которые на следующий день сменяются активными распродажами рисковых активов. Поэтому не исключено, что если нефть пойдет вниз, то и отечественные инвесторы ближе к вечеру начнут фиксировать прибыль.

Пока же по итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,8%.