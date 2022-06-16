Российские инвесторы получат доступ к торгам акциями на Гонконгской бирже

СПБ Биржа 20 июня 2022 года начнет биржевые торги 12 ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX) и предоставит готовую биржевую инфраструктуру в опытную эксплуатацию для участников торгов. Эта новость сегодня была опубликована на сайте самой биржи.

Торги и расчеты будут проводиться в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний, что немаловажно в свете действующих санкций. Кроме хорошо известных инвесторам акций Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, доступными станут также акции таких компаний, как Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group. До конца 2022 года число доступных ценных бумаг планируется увеличить до 200, а к концу 2023 года – до 1000.

СПБ Биржа ожидает, что в течение 1-1,5 месяцев российские брокеры смогут обеспечить своим клиентам доступ к новому рынку. Тем не менее доступность акций на Гонконгской бирже для широкого круга инвесторов остается под вопросом. Во-первых, при покупке и продаже акций на Гонконгской бирже взимается гербовый сбор в размере 0,13% от суммы сделки, т. е. торговля сопряжена с дополнительными расходами.

Во-вторых, и что более важно, акции на Гонконгской бирже торгуются фиксированными лотами. Одна акций JD.COM стоит около 246 гонконгских долларов, но стандартный лот для торговли содержит 10 акций. Таким образом, покупка одного лота JD.COM обойдется почти в 18000 рублей по текущему курсу.

С другой стороны, необходимо отметить, что курс гонконгского доллара фиксирован по отношению к доллару США в соотношении 7,75-7,85 гонконгских долларов за один доллар США. Таким образом, приобретая акции на бирже Гонконга, инвестор получает квази позицию на доллар США, со всеми вытекающими рисками и потенциальными выгодами.