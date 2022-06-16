Рубль лежит без движения. Копит силы

Торги на валютном рынке сегодня вновь проходят спокойно и без особых изменений курса рубля, который продолжает колебаться с небольшой амплитудой вокруг отметки 57 руб. за доллар.

Судя по тому, что обороты торгов долларом и евро не падают, сейчас на валютном рынке наступило равновесие, когда объем предлагаемой на продажу валюты уравновешен внутренним спросом не нее. Но это равновесие очень шаткое. Доллары сейчас нужны лишь для закупок зарубежных товаров и совершенно не подходят как средство накопления и сбережения.