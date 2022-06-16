Рубль лежит без движения. Копит силы

Торги на валютном рынке сегодня вновь проходят спокойно и без особых изменений курса рубля, который продолжает колебаться с небольшой амплитудой вокруг отметки 57 руб. за доллар.
Судя по тому, что обороты торгов долларом и евро не падают, сейчас на валютном рынке наступило равновесие, когда объем предлагаемой на продажу валюты уравновешен внутренним спросом не нее. Но это равновесие очень шаткое. Доллары сейчас нужны лишь для закупок зарубежных товаров и совершенно не подходят как средство накопления и сбережения.
Уже на следующей неделе экспортеры увеличат объем продажи валютной выручки, поскольку им понадобятся рубли для расчетов с бюджетом по налогам. Поэтому пара доллар-рубль с большой вероятностью продолжит отрабатывать не очень известную фигуру технического анализа «венские стулья», когда сильные движения актива чередуются с периодами стагнации.
Но пока от игры на повышение курса российской валюты спекулянтов удерживают несколько факторов. Прежде всего, под отметку $120 за баррель ушла нефть. Кроме того, «Газпром» продолжил сокращать поставки газа в Европу вследствие невыполнения германской Siemens своих обязательств по ремонту газового оборудования. Скорее всего, уже в следующем месяце мы увидим снижение притока газовой выручки.
Сегодня продолжается Петербургский экономический форум, и не исключено, что высокопоставленные чиновники будут делать словесные интервенции, призванные остановить рост рубля. Так, первый вице-премьер России Андрей Белоусов уже заявил, что для отечественной экономики комфортный курс составляет 70-80 руб. за доллар.
Такие заявления могут вызвать кратковременный рост волатильности в паре доллар-рубль, но все прекрасно понимают, что возможностей повлиять на динамику курса у монетарных властей сейчас нет. Пока они не придумают схему, как изымать с рынка валютную ликвидность, курс рубля будет определяться исключительно рыночными факторами, то есть балансом спроса и предложения. Пока же потребности импортеров в валюте намного ниже той валютной выручки, которую зарабатывают экспортеры.
Что же касается сегодняшнего дня, то курс рубля вряд ли изменится более чем на десятые доли процента.