Рынок акций: сегодня росло всё, даже черные металлурги

Российский рынок акций сегодня получил поддержку от достаточно редкого явления: одновременного роста курса доллара и снижения американского рынка акций. С тех пор, как отечественный фоновый рынок покинули нерезиденты, корреляция Индекса Мосбиржи с американскими фондовыми индексами разрушилась. Но укрепление доллара не вызвало существенного падения котировок металлов и нефти, несмотря на пессимизм западных инвесторов.

К этому стоит добавить, что по характеру торгов виден приток новых средств на рынок акций. Это деньги, полученные от закрытых 20-процентных депозитов, а также от фиксации прибыли, заработанной на сильном росте курсовой стоимости высоколиквидных облигаций.

Сегодня продолжился рост банковских бумаг (Сбер +2,1%, ВТБ +1,1%), где отыгрывается уверенность главы ВТБ Андрея Костина, что в следующем году банковский сектор выйдет на прибыльность.

Несмотря на снижение котировок нефти, продолжился и рост акций нефтянки. «Роснефть» подорожала на 2%, «Лукойл» — на 3,6%. Это также стало следствием появления свежих денег.

Хуже рынка выглядел «Газпром», прибавивший всего четверть процента капитализации. Не помогло бумаге даже выступление главы компании Алексея Миллера на ПМЭФ. Он заявил о резком увеличении поставок газа в Китай и не выразил ни капли беспокойства относительно снижения экспорта в Европу, отметив при этом рост поставок внутри страны.

Однако все понимают, что логистические возможности экспорта газа на Восток ограничены, а цена газа на внутреннем рынке в разы меньше, чем в Европе.

Трейдеры опасаются полного прекращения снабжения Европы газом из-за остановки «Северного потока» на плановый ремонт.

Однако, как это и ожидалось многими аналитиками, все просадки акций «Газпрома» очень быстро выкупались.

Сегодня подросли даже акции черных металлургов, являющиеся сейчас наименее привлекательным объектом для среднесрочных инвестиций. Возможно, инвесторам с большой долей бумаг этих эмитентов в портфелях стоит воспользоваться моментом и сократить вложения в «железо».

Если завтра рынку акций вновь удастся подрасти, то техническая картина по Индексу Мосбиржи улучшится, поскольку снизится вероятность пробоя вниз фигуры «нисходящий треугольник».