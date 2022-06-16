Рынок нефти просел после решения ФРС

ФРС США в среду повысила процентную ставку сразу на 75 б. п., что спровоцировало снижение нефтяных котировок: нефть Brent подешевела к концу дня примерно до 119 долларов США за баррель. Тем не менее падение нефтяных цен может оказаться непродолжительным, т. к. такое решение ФРС в целом было ожидаемым и может быть учтено в котировках.

Статья по теме: ФРС провела максимальное повышение ставки за 28 лет

В долгосрочной перспективе динамику нефтяных котировок продолжит определять баланс спроса и предложения. В среду вышел ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. В нем прогнозируется, что спрос на нефть увеличится в среднем на 1,8 млн баррелей в сутки в 2022 году и на 2,2 млн баррелей в сутки в 2023 году.

С другой стороны, страны ОПЕК могут нарастить нефтедобычу на 2,6 млн баррелей в сутки, но только в том случае, если возобновится добыча ливийской нефти. МЭА предупреждает, что из-за антироссийских санкций объемы добываемой нефти в 2023 году могут даже сократиться.

Цены на нефть демонстрируют устойчивую тенденцию к росту, отмечают аналитики Societe Generale. По их мнению, глобальная рецессия может привести к сокращению спроса на нефть на 3 млн баррелей в сутки и падению котировок до 90 долларов США за баррель, тем не менее, базовый сценарий предусматривает рост нефтяных цен в область 130 долларов США за баррель.