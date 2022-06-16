«Российские железные дороги» привлекут у ВТБ кредит в размере до 630 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) привлечет у банка ВТБ кредит в размере до 630 млрд рублей.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВТБ. Уточняется, что соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Банк ВТБ и ОАО "РЖД" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение с лимитом на сумму до 630 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет. Подписи под документом поставили генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин», — говорится в пресс-релизе банка.

Привлеченные в рамках кредитной линии средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании, а также на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной инфраструктуры, указывается в сообщении.

«В условиях беспрецедентных внешних ограничений и вызовов, с которыми столкнулась наша страна, очень важно объединить усилия всех отраслей экономики для поддержания экономической и социальной стабильности. Банк ВТБ является надежным партнером РЖД на протяжении многих лет. Финансовая поддержка банка позволит частично заместить выбывшие лимиты европейского рынка и продолжить финансирование важных проектов инфраструктурного развития нашей страны», — цитирует пресс-служба банка главу РЖД Олега Белозерова.

Андрей Костин, в свою очередь, напомнил, что ВТБ является опорным банком РЖД. «Для такой протяженной страны, как Россия, обеспечение бесперебойной работы железнодорожных перевозок жизненно необходимо. В условиях ограниченного доступа на рынки долгового капитала поддержка ВТБ позволит компании продолжить реализацию инфраструктурных проектов, сохранить уникальный коллектив и обеспечить связанность нашей страны», — подчеркнул председатель правления ВТБ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня, его тема в этом году звучит как «Новый мир — новые возможности».