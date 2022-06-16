Силуанов ответил, кого будет поддерживать правительство

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава Минфина Антон Силуанов отметил, что бюджет — это, с одной стороны, инструмент созидания, а с другой — может стать источником разрушения и привести к высокой инфляции. Поэтому в текущих условиях правильно, по его мнению, поддерживать высокотехнологичные отрасли, которые стали менее доступны, и помогать предпринимателям в сбыте своей продукции. Трансляция его выступления велась на официальном сайте ПМЭФ.

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«Бюджет — это с одной стороны инструмент созидания, а с другой — может стать источником разрушения. Здесь важно найти грань. Политика дисбалансов не может продолжаться, потому что в конечном счете это приведет к инфляции, снижению доходов населения. Поэтому бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик. У нас накоплен опыт преодоления кризисов. Мы знаем, как делать и как проводить бюджетную политику», — заявил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что сейчас надо поддерживать только то, что требуется в первую очередь, а именно — те новые технологии, которые стали менее доступны: радиоэлектронику и цифру, например. В ситуации, когда для производителей существуют большие риски, надо, по его словам, сделать так, чтобы часть этих рисков взяло на себя государство. Это может быть субсидирование кредитных ставок, помощь в сбыте продукции, гарантии минимальной доходности. Именно в этом ключе, по мнению главы Минфина, бюджет и должен сейчас помогать предпринимателям. При этом нельзя забывать о бюджетной стабильности, подчеркнул Силуанов.

«Государство не будет покупать подушки безопасности для "Лады", госдарство обеспечит работу предприятия, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективы», — конкретизировал Силуанов.

