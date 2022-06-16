Силуанов раскрыл новый порядок выплат по евробондам

Минфин РФ продолжает предпринимать все усилия, чтобы иностранные инвесторы получали выплаты по российскому валютному госдолгу. Несмотря на санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), схема с выплатами в рублях с последующей конвертацией в валюту сохраняет актуальность. Для этого будут задействаны неподсанкционные банки, сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РБК.

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«Зачем ввели санкции на финансовую инфраструктуру, НРД? Это риторический вопрос. Мы и с этим справимся. Мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять держателям наших облигаций выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту», — сказал Силуанов.

Он уточнил, что конвертация будет происходить по курсу на дату выплаты купона, вне зависимости от сроков обращения за ней. Минфин, по его словам, намерен обеспечить возможность выплат инвесторам, но это их дело воспользоваться этим или нет.

Силуанов рассказал, что после введения санкций в отношении НРД первичные выплаты будут производиться на рублевые счета в НРД, но конвертацию в валюту через него провести уже нельзя. Для этого Минфин будет привлекать «специальных операторов» — неподсанкционные банки, «у кого еще не заморозили» валютные транзакции.

