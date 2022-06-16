СМИ: Индия предложила вести торговлю с Россией в рупиях

На фоне активизации закупок у России Индия предлагает вести торговлю в рупиях.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой Bloomberg, такой план может быть утвержден уже в самое ближайшее время. По словам неназванных источников агентства, осведомлённых с ситуацией, Нью-Дели собирается использовать сумму в рупиях, эквивалентную 2 млрд долл. и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк.

При этом отмечается, что план окончательно может быть утверждён в ходе визита российских официальных лиц на этой неделе в столицу Индии.

Напомним, Индия уже использовала механизм с рупией и рублём, который потерял популярность из-за волатильности российской валюты. Теперь же депозиты на российских счетах могут увеличиться до 5 млрд долл. к концу текущего года, учитывая, как много покупает Индия.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность создания альтернативной транзакционной платформы для осуществления двусторонней торговли в расчётах в российских рублях и индийских рупиях на фоне западных санкций против нашей страны.

Индия предложила РФ ряд систем транзакций, одна из которых будет избрана Москвой. Данную систему планируется установить в штаб-квартирах Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) и российского Внешэкономбанка (Государственная корпорация развития РФ, ВЭБ).

Ожидается, что эта система должна обеспечить бесперебойную передачу финансовых документов по экспортно-импортным сделкам в рублях и рупиях между торговыми партнёрами Нью-Дели и Москвы.

