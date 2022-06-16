Еще одно крупное государство захотело покупать нефть у России

Несмотря на все усилия США и Евросоюза лишить Россию нефтедолларов, позволяющих российской экономике более-менее успешно работать в условиях небывалых по количеству и масштабам западных санкций, количество покупателей российской нефти особенно не сокращается. К нефтяным эмбарго США и ЕС примкнули еще несколько западных стран, но это не значит, что российскую нефть сейчас покупают только Китай и Индия. К ним, сообщает Newsweek, может, например, присоединиться и крупнейшая экономика Черного континента – Южно-Африканская Республика. В правительстве ЮАР не скрывают намерений покупать нефть у России. Цель, кстати, ничем не отличается от цели, которую ставят американцы, которые несмотря на эмбарго продолжают покупать российскую нефть. В Претории тоже хотят при помощи дешевой нефти из России снизить цены на автозаправках.

Во время дебатов в парламенте ЮАР министр природных ресурсов и энергетики Гведе Манташе заявил 15 июня, что пришло время для Южной Африки решать проблемы с топливом при помощи России.