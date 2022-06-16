Еще одно крупное государство захотело покупать нефть у России

Несмотря на все усилия США и Евросоюза лишить Россию нефтедолларов, позволяющих российской экономике более-менее успешно работать в условиях небывалых по количеству и масштабам западных санкций, количество покупателей российской нефти особенно не сокращается. К нефтяным эмбарго США и ЕС примкнули еще несколько западных стран, но это не значит, что российскую нефть сейчас покупают только Китай и Индия. К ним, сообщает Newsweek, может, например, присоединиться и крупнейшая экономика Черного континента – Южно-Африканская Республика. В правительстве ЮАР не скрывают намерений покупать нефть у России. Цель, кстати, ничем не отличается от цели, которую ставят американцы, которые несмотря на эмбарго продолжают покупать российскую нефть. В Претории тоже хотят при помощи дешевой нефти из России снизить цены на автозаправках.
Во время дебатов в парламенте ЮАР министр природных ресурсов и энергетики Гведе Манташе заявил 15 июня, что пришло время для Южной Африки решать проблемы с топливом при помощи России.
«Мы должны изучить возможность закупок российской нефти по сниженным ценам, потому что против этого нет санкций»,- заявил главный южноафриканский энергетик под бурные аплодисменты законодателей.
Такая реакция говорит о том, что ситуация со сверхдорогим бензином на заправках уже, что называется, «достала» южноафриканцев и что первые танкеры с российской нефтью не за горами.
Манташе объяснил парламентариям, что санкции США и ЕС против России привели к очень серьезному дисбалансу между спросом на нефть и ее предложением. По его словам, больше всего от этого страдают развивающиеся страны. Он также предупредил, что такая ситуация может привести к глобальной рецессии.
Министерство финансов ЮАР продлило на июнь каникулы по уплате налога на топливо, чтобы помочь южноафриканцам справляться с рекордно высокими ценами. В июле, как сообщает кейптауновский Independent Online, автомобилистам уже придется платить половину налога. Это значит, что у Претории осталось совсем немного времени на поиски решения проблемы.
Министр при президенте Мондли Гунгубеле заявил журналистам на прошлой неделе, что правительство не отказалось от идеи покупать нефть у России, если это поможет снизить цены на топливо.
Африканские страны отнеслись к призывам Запада последовать их примеру и ввести санкции против России без особого энтузиазма. Так, первая экономика континента, ЮАР, входящая вместе с Россией в объединение БРИКС, марте воздержалась во время голосования в ООН по резолюции, осуждающей Москву за спецоперацию на Украине.
Несмотря на санкции африканские страны просят у России зерно. Угрозы из Вашингтона не испугали президента Сенегала и главу Африканского союза Маки Салла, который в начале июня прилетал в Сочи. На его переговорах с Владимиром Путиным продовольственный кризис, причины его возникновения и борьба с ним были одной из главных тем переговоров между президентами.