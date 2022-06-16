Стала известна концепция нового бюджетного правила

Поступления бюджетных доходов будут зависить не только от цены нефти и газа, но и от объемов их добычи и экспорта. В предельную черту расходов, которая определяется бюджетным правилом, планируется включить квазирасходы, а сберегать резервы, возможно, будут в юанях. Об этом глава Минфина Антон Силуанов рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РБК.

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«Нам надо определить объем расходов, которые составлены исходя из умеренно оптимистичных доходов нефти и газа. Раньше была цена отсечения, сейчас, в условиях, когда помимо цены на нефть важны объемы поставок, мы сделали некую зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов», — сообщил Силуанов.

Он добавил, что для расчета бюджетного правила будет выведено некое среднее значение, «которое будет находиться в нерисковой для бюджета зоне».

«Вторая новация — мы хотим погрузить в предельную черту расходов, которая определяется бюджетным правилом как нефтегаз плюс ненефтегаз, хотим включить в нее те квазирасходы, которые сейчас проводятся под чертой в виде кредитов, чтобы не было соблазна увеличивать квазибюджетные операции, которые на самом деле чистые расходы. Предлагается включить их в предельный объем бюджетных обязательств, которые будут определяться бюджетным правилом», — отметил министр финансов.

По словам Силуанова, бюджет продолжит сберегать резервы от высоких цен на нефть. Рассматриваются варианты сбережений в рублях, и как альтернатива, — в юанях.

Глава Минфина уточнил, что механизм бюджетного правила еще предстоит обсудить в правительстве. При этом сразу начать играть по новым правилам будет сложно, поэтому министерство предусмотрело переходный период до 2025 года.

