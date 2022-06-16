ФРС провела максимальное повышение ставки за 28 лет

Федрезерв США бросает все силы на борьбу с инфляцией и готов действовать в этом ключе, несмотря ни на что. Крайне жесткая риторика регулятора заставляет вспомнить времена, когда еще в прошлом веке с инфляцией боролись резким повышением ставок.

Федеральная резервная система США повысила ставку до максимума за 28 лет - теперь она составляет 1,75%. Увеличение показателя сразу на 75 базисных пунктов — самое масштабное с 1994 года.

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Этот сценарий не стал сюрпризом, именно такой шаг трейдеры и эксперты обсуждали с конца прошлой недели, когда вышли свежие данные по инфляции. И именно на этих ожиданиях за последние несколько сессий фондовые индексы Америки рухнули на 10%.

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Значительно изменился и прогноз регулятора по ставке - он стал еще более ястребиным.

Теперь члены Комитета по операциям на открытом рынке ожидают, что к концу года она поднимется до 3,4% и 3,8% к концу следующего.

Участники рынка по-началу с тревогой восприняли такие итоги заседания, однако в ходе пресс-конференции Джером Пауэлл постарался всех успокоить.

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы: “Мы ожидаем, что дальнейшие шаги будут соответствовать изменением в поступающих экономических данных. Очевидно, что сегодняшнее повышение на 75 базисных пунктов является необычно большим, и я не ожидаю, что движения такого масштаба станут обычным явлением. Но в текущих условиях, повышение на полпроцента или 75 базисных пунктов - наиболее вероятный сценарий для следующего заседания…Сейчас мы не пытаемся спровоцировать рецессию, давайте проясним это”.

Он также отметил, прогноз по ставке не означает, что она будет именно такой, заметив, что никто не знает, как точно будут развиваться события в будущем. Вообще, стоит отметить, что Пауэлл в своих вчерашних заявления не раз обращался к неизвестности и неоднократно указывал на то, что слишком много неопределенности.

Сеанс психотерапии для рынков в целом можно назвать удачным, фондовые площадки воспряли духом и перешли к росту, а доллар даже несколько ослаб. Впрочем, это пока первая эмоциональная реакция. И уже сегодня на биржевых площадках снова могут преобладать негативные настроения.

За примером далеко ходить не нужно, буквально в начале в мая сразу после заседания индексы уверенно устремились вверх, однако уже на следующий день все закончилось распродажами, который продолжались по сути до вчерашнего дня.

Очевидно, теперь участники рынка по традиции будут внимательно следить за выходящими макроэкономическим данными. Как, собственно, и сама Федеральная резервная система. Ведь, несмотря на достаточно уверенные экономические прогнозы Федрезерва, реальное положение дел в экономике ухудшается от месяца к месяцу. И хотя председатель ФРС и дал понять, что борьба с инфляцией в приоритете, сценарий жесткой посадки вряд ли входит в планы Пауэлла и его коллег.

Впрочем, в этом году все сильно поменялось. И если раньше регулятор заботился в первую очередь о ситуации на рынках, то теперь, вооружившись всеми имеющимися инструментами, обещает побороть инфляцию. Как это в свое время делал его предшественник Пол Волкер. Агрессивная риторика как бы подсказывает, что мы возвращаемся в прошлое.

Текущий кризис ФРС все равно вряд ли сможет предотвратить, он глобальный, поэтому пока есть возможность, нужно возвращаться к нормальной классической монетарной политике, чтобы в будущем уже не прибегать к таким экспериментам, как QE, нулевые ставки и так далее.

