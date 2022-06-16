Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат гражданство РФ

Дети, которые появились на свет в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство.

Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации», — цитирует агентство Стремоусова.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области сообщал о том, что в регионе наблюдается «ажиотажный спрос» на российские паспорта. По его словам, уже подано более десяти тысяч заявок.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Херсон был взят под контроль через несколько дней после начала спецоперации, к середине марта РФ установила полный контроль над территорией области. После назначения военно-гражданской администрации в области начали вещание российские телеканалы, было объявлено о запуске бивалютной зоны, которая в перспективе должна стать полностью рублевой. Представители ВГА Херсонской области неоднократно высказывались за ее вхождение в состав России.

В конце мая президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской области и Запорожья. Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя и Херсона, получившим гражданство РФ, накануне Дня России.