«Т Плюс» рассматривает возможность приобретения «Энел Россия»

Итальянский концерн Enel ведет переговоры о продаже «Энел Россия» компании «Т Плюс» Виктора Вексельберга.

Как сообщают источники «Интерфакса», «Т Плюс» еще весной заказала оценку активов «Энел Россия». Сумма потенциальной сделки не называется.

В апреле, по сведениям «Ъ», в Enel рассматривали возможность выхода из российской энергетики и предлагали российским игрокам купить отдельные станции. Однако тогда в компании заявили в итоге, что не планируют покидать рынок и потенциально могут выставить на продажу только крупнейшую угольную электростанцию в РФ — Рефтинскую ГРЭС мощностью 3,8 ГВт.

15 июня исполнительный директор Enel Франческо Стараче заявил, что компания близка к продаже своих российских активов. «Еще пара недель, и мы этого достигнем», — цитирует топ-менеджера Reuters. А гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер ранее говорил журналистам, что компания готова рассматривать покупку активов уходящих из России энергокомпаний. «Настрой этот есть у компании», — заявлял Вагнер.

Enel владеет 56,43% акций ПАО «Энел Россия». В состав последней входят три газовые электростанции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Строящийся ветропарк в Мурманской области будет полностью готов в октябре.

По состоянию на четверг капитализация «Энел Россия» на Московской бирже составляет чуть более 19 млрд руб. До весны 2022 г. рыночная стоимость компании достигала 28-30 млрд руб., EBITDA по итогам 2021 г. составила 7,9 млрд руб., прогноз на 2022 г. — 10,5 млрд руб.

«Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы.