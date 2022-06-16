Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5 процента в зависимости от региона

Расценки на жилищно-коммунальные услуги будут увеличены согласно распоряжению правительства России от 30 октября 2021 года, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Самое незначительное повышение тарифов утверждено в республике Марий Эл. Помимо этого, невысоким будет рост тарифов в Удмуртии (3,4 процента), на Алтае (3,4 процента) и в Камчатском крае (3,8 процента).

Наиболее высоким станет показатель роста цен на ЖКУ в Чеченской Республике — 6,5 процента. Немного меньше вырастут тарифы на «коммуналкуМ в Татарстане (6,2 процента), Крыму (6,2 процента), а также в Дагестане (6 процентов).

В Бурятии индекс повышения составит 4 процента, в Астраханской области — 5 процентов, в Ленинградской области — 3,4 процента, в Московской области — 4,5 процента.

Допустимый индекс повышения местные власти определяют в соответствии с прогнозом среднегодового роста цен. Правительство страны устанавливает предельную норму увеличения платы в каждом регионе. Аналогичные меры касаются тарифов на отопление, холодную и горячую воду, газ, водоотведение, электричество и вывоз мусора.

Расценки на коммунальные услуги увеличиваются раз в год — 1 июля. Причем, отмечает глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, подорожание ЖКХ не может быть выше размера инфляции.