Треть населения мира не получила ни одной дозы вакцины от коронавируса

Более 30% населения мира до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге, передает «Интерфакс».

«Сегодня, спустя 1,5 года после начала вакцинации от COVID-19, 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины», — сказал Клюге во время сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, российской двухкомпонентной вакциной «Спутник V» воспользовались свыше 500 млн человек во всем мире и более 90 млн человек в РФ. «Появление вакцины "Спутник V", зарегистрированной для использования в более чем 70 странах, свидетельствует не только об обширном опыте России в разработке вакцин, но также о возможности привлечения российской науки и производства в процесс противодействия пандемии», — подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 3 326 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1 442 инфицированных, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 21 регионе, снижение — в 56.

В общей сложности по состоянию на 16 июня с начала пандемии в РФ выявлено 18 388 424 случаев коронавируса. Погибли 380 270 зараженных, число выздоровевших достигло 17 810 796.

В Москве за последние сутки выявили 270 новых случаев инфекции, госпитализированы 103 пациента, выздоровел 261 человек, скончались 14. За весь период пандемии в столице зарегистрировано 2 774 305 случаев COVID-19, выздоровели 2 583 824 заболевших, погибли 43 947 человек.