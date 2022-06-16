ЦФА в России — уже реальность

Первопроходцами на российском рынке ЦФА (Цифровых Финансовых Активов) стали первая российская токенизационная платформа «Атомайз Россия», Сбербанк и финтех-компания «Лайтхаус» совместно с «Трансмашхолдингом» — ЦБ включил их в реестр операторов систем по выпуску цифровых финактивов. Сейчас платформа «Атомайз Россия», одним из инвесторов которой является «Интеррос» Владимира Потанина, активно включается в работу и делает ЦФА доступными для российских пользователей. Заключены соглашения с банком Тинькофф и киберпроектом «Игры Будущего».

Тинькофф открывает «Номинальный Счет» на токенизационной платформе. По словам представителей банка, в ближайшем будущем Тинькофф сделает акцент на расширении линейки совместных сервисов. В частности, Тинькофф станет партнером «Атомайз Россия» по удаленной идентификации.

«Сервис делегированной идентификации, который предоставляют банки, для нас как платформы, живущей исключительно в цифровых каналах - один из наиболее востребованных. Первым нашим партнером в этой связи был "Росбанк". Следующим будет "Тинькофф банк", у которого сервис идентификации прекрасно развит, так как концепция этого банка изначально предполагала его абсолютно цифровой статус. Мультибанковская модель в идентификации для "Атомайза" крайне важна», — прокомментировала генеральный директор «Атомайз Россия» Екатерина Фроловичева.

Тинькофф и «Атомайз Россия» изучают вопрос совместного создания новых ЦФА на базе «Тинькофф Инвестиции»:

«"Тинькофф" выступает также провайдером возможности проведения расчетов с использованием номинального счета. В итоге мы усиливаем охват для "Атомайза" за счет удобства сервисов по идентификации и расчетам. В перспективе следующей формой взаимодействия может стать полномасштабный выход на аудиторию "Тинькофф инвестиций". А пока мы идем по пути customer development, то есть изучаем на выборке готовность потреблять инструменты ЦФА внутри приложения «Тинькофф инвестиции», — отметила Екатерина Фроловичева.

Кроме того «Атомайз Россия» заключила соглашение с проектом «Игры Будущего» на полях ПМЭФ. Старт международной площадки по киберспорту запланирован на 2023–2024 годы и включает проведение регулярных международных соревнований в 15 высокотехнологичных дисциплинах — робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, и др.

«Мы работаем над созданием технологичного турнира нового поколения, чтобы пользовательский опыт зрителей и участников был многогранным и захватывающим. "Атомайз Россия" станет нашим надежным партнером для токенизации вселенной «Игр Будущего» на основе технологий по цифровизации других продуктовых направлений на платформе» - отметил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Платформа окажет Играм поддержку в выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) — «Атомайз Россия» будет создавать токены для киберпроекта. Токены — это цифровые аналоги товаров и услуг (в отличие от биткоина), которые в перспективе станут важным инструментом как инвестирования, так и торговли. Сотрудничество с «Играми будущего» позволит встроить финансовые инструменты в индустрию игр и развлечений, широкие массы на игровой платформе смогут обучиться конкретному использованию токенов как ключевого инструмента цифровой экономики будущего — например, пользователи научаться обращаться с нашумевшими NFT.

«"Атомайз" интеграция по идентификации и расчетам с "Тинькофф" и поддержка "Игр Будущего" может принести кратный рост аудитории. По нашим подсчетам, мы сможет добиться кратного прироста аудитории и выйти на уровень до 1 млн клиентов на горизонте 3-5 лет. Сейчас у нас только те клиенты "Росбанка", которые идентифицированы как наши потенциальные клиенты» - заключила Екатерина Фроловичева.