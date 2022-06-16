В Госдуме рассказали, будут ли в России заблокированы YouTube и Google

Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи нижней палаты российского парламент Антон Горелкин на полях ПМЭФ рассказал, будут ли на территории нашей страны заблокированы YouTube и Google.

По его словам, в ближайшее время этого точно не произойдёт, так как ни YouTube, ни Google не призывали убивать россиян и не переходили грань разумного, передаёт ТАСС.

При этом, как подчеркнул он ни зарубежные сервисы, ни власти России не заинтересованы в прекращении работы, несмотря на то, что эти платформы они нативно участвуют в информационной войне.

Кроме того, по словам депутат, сама американская корпорация Google планирует и дальше оставаться на российском рынке.

«Мы не заинтересованы в блокировке YouTube и Google, это крайняя мера, когда иностранная компания переходит грань разумного: когда они публично легализуют призывы убивать российских граждан. Но YouTube и ресурсы Google эту грань разумного не переходили», – резюмировал Горелкин.

Как ранее сообщал «Эксперт», другой российский депутат Госдумы Алексей Черняк заявил, что необходимо законодательно запретить доступ к видеохостингу YouTube в России как минимум на 10 лет. По словам, парламентария, даже в случае желания соцсети вернуться в Россию, у неё это не получится.

«Я намерен предложить руководству Государственной Думы рассмотреть вопрос о законодательном запрете работы YouTube на территории нашей страны как минимум на 10 лет. Даже если они захотят вернуться через год или два, у них ничего не получится, и наши внутренние службы быстро займут их место», – сказал Черняк.

