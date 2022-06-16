В ЛНР сообщили о семи погибших при обстреле со стороны украинских военных

В результате обстрела населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны ВСУ погибли семь человек, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" (22 снаряда). В населенном пункте Стаханов погибли пять человек (среди них двое несовершеннолетних) и 15 мирных жителей получили ранения (в том числе один несовершеннолетний). Повреждено 16 многоквартирных жилых домов и 2 частных домовладения, а также детский сад "Колокольчик" и супермаркет "Абсолют". В населенном пункте Криничное погибли два мирных жителя, ранения получил один человек», — говорится в сообщении СЦКК. Отмечается, что еще один человек ранен в поселке Троицкое.

Накануне в ЛНР рассказали, что украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей с предприятия «Азот» в Северодонецке по гуманитарному коридору, который был открыт утром 15 июня. Сообщается, что на территории предприятия могут находиться около 1-1,2 тысячи мирных жителей, которые оказались в бомбоубежищах в контролируемой украинскими боевиками части завода. Численность последних может достигать 1,5-2 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Москвой суверенитета ДНР и ЛНР. С лидерами республик подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля российский лидер объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.