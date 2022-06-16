В Саратовской области в 2023 году появится новый мукомольный завод

В Саратовской области создается новое мукомольное производство, которое позволит создать до 500 рабочих мест. Соглашение между компанией-инвестором «Био-тон» и правительством региона было подписано сегодня, 16 июня, в рамках ПМЭФ, сообщает пресс-служба компании.

По словам врио губернатора области Романа Бусаргина, агрокорпорация «Био-тон» планирует построить современное мукомольное производство целевой мощностью 1 млн тонн зерна в год. Строительство первой очереди (мощностью 350 тыс. тонн) начнется в 2023 году.

В первый этап строительства инвестируют около 6 млрд рублей. Будут построены мельница, элеватор, склады готовой продукции и транспортный цех.

Агрохолдинг «Био-тон» — один из крупнейших российских производителей с земельным банком более 500 тыс. га в Приволжском федеральном округе. Является крупнейшим производителем подсолнечника в стране по итогам 2018 года (согласно данным Минсельхоза)